Продаж квитків на низку поїздів після 21 січня відкриють пізніше: в Укрзалізниці назвали причину
Київ • УНН
Укрзалізниця оголосила про коригування розкладу руху поїздів через ускладнений рух на фастівській ділянці та зміни маршрутів з міркувань безпеки. Продаж квитків на внутрішні рейси відкриється 8 січня з 08:00, на міжнародні – з 09:00.
Продаж квитків на низку поїздів після 21 січня відкриють після коригування розкладу, зважаючи на ускладнення руху на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці та змін у маршрутах з міркувань безпеки, повідомили у неділю в Укрзалізниці, пише УНН.
Продаж квитків на деякі рейси після 21.01 відкриється після коригування розкладу руху
Як пояснили в УЗ, "у результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування", вносять "необхідні корективи до графіку руху поїздів".
"Нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриємо зранку 8 січня: внутрішні рейси - з 08:00, міжнародні рейси - з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - повідомили в УЗ.
"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на фастівській ділянці", - вказали в компанії.
Доповнення
За даними Укрзалізниці, зазвичай на поїзди по території України квитки з'являються в доступі о 08:00 за 20 діб до дати відправлення. Проте, є винятки.