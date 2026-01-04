Продаж квитків на низку поїздів після 21 січня відкриють пізніше: в Укрзалізниці назвали причину

$42.170.00
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
11:20 • 10950 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
09:34 • 12064 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 31506 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 43587 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 52287 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 52663 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 49044 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 62682 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 84029 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
Популярнi новини
Штучний інтелект Grok Ілона Маска масово створює сексуалізовані діпфейки користувачів X - Reuters4 січня, 03:34 • 8474 перегляди
Президент Венесуели Мадуро доставлений до ізолятора Брукліна після захоплення4 січня, 03:49 • 11281 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти4 січня, 04:24 • 16012 перегляди
Сили оборони знешкодили 39 ворожих БпЛА під час нічних повітряних атак на УкраїнуPhoto4 січня, 06:36 • 6438 перегляди
Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро08:44 • 4770 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 83566 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 102311 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 112938 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 249585 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 184900 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Запорізька область
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 18156 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 66422 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 75952 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 73356 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 184900 перегляди
Продаж квитків на низку поїздів після 21 січня відкриють пізніше: в Укрзалізниці назвали причину

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Укрзалізниця оголосила про коригування розкладу руху поїздів через ускладнений рух на фастівській ділянці та зміни маршрутів з міркувань безпеки. Продаж квитків на внутрішні рейси відкриється 8 січня з 08:00, на міжнародні – з 09:00.

Продаж квитків на низку поїздів після 21 січня відкриють пізніше: в Укрзалізниці назвали причину

Продаж квитків на низку поїздів після 21 січня відкриють після коригування розкладу, зважаючи на ускладнення руху на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці та змін у маршрутах з міркувань безпеки, повідомили у неділю в Укрзалізниці, пише УНН.

Продаж квитків на деякі рейси після 21.01 відкриється після коригування розкладу руху 

- повідомили в УЗ.

Як пояснили в УЗ, "у результаті ускладненого руху на нещодавно враженій ворогом фастівській ділянці та певних змін у маршрутах через безпекові міркування", вносять "необхідні корективи до графіку руху поїздів".

"Нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриємо зранку 8 січня: внутрішні рейси - з 08:00, міжнародні рейси - з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - повідомили в УЗ.

"До того часу маємо перепросити: затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на фастівській ділянці", - вказали в компанії.

З 14 грудня в Україні запроваджують новий графік поїздів: більше регіональних, приміських та міських рейсів12.12.25, 11:01 • 3124 перегляди

За даними Укрзалізниці, зазвичай на поїзди по території України квитки з'являються в доступі о 08:00 за 20 діб до дати відправлення. Проте, є винятки.

Юлія Шрамко

Суспільство
Війна в Україні
Фастів
Українська залізниця