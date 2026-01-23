Из-за спроса запускают новый поезд из Одессы в Карпаты: известно расписание движения
Киев • УНН
Укрзализныця запускает новый ежедневный поезд №26/25 Одесса-Рахов с 3 февраля. Маршрут будет пролегать через Львов, Ивано-Франковск и другие города, предлагая вагоны разных классов.
В Украине будет курсировать новый поезд, который соединит Одессу и Рахов в Карпатском регионе, учитывая спрос, сообщили в пятницу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Учитывая стабильно высокий спрос на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, Укрзализныця назначает новый поезд дальнего следования №26/25 Одесса-Рахов
Как отмечается, начало курсирования:
- из Одессы - с 3 февраля;
- из Рахова - с 4 февраля
Поезд будет курсировать ежедневно.
Расписание движения:
- отправление из Одессы - 18:38, прибытие в Рахов - 13:20;
- отправление из Рахова - 14:21, прибытие в Одессу - 08:38.
"Маршрут поезда будет пролегать через: Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы. В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные, вагоны с женскими и детскими купе", - рассказали в УЗ.
Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.
"Поезд №26/25 Одесса-Рахов участвует в программе "3000 километров по Украине"", - отметили в УЗ.
Кроме того, как указано, для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 Киев-Рахов. На ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.
