14:53 • 386 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
12:59 • 5692 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
12:48 • 14265 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
12:42 • 35405 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
11:40 • 18859 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 21435 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 29254 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 66789 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
23 января, 07:54 • 33909 просмотра
Делегации Украины, США и россии отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
23 января, 06:55 • 31497 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
Из-за спроса запускают новый поезд из Одессы в Карпаты: известно расписание движения

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Укрзализныця запускает новый ежедневный поезд №26/25 Одесса-Рахов с 3 февраля. Маршрут будет пролегать через Львов, Ивано-Франковск и другие города, предлагая вагоны разных классов.

Из-за спроса запускают новый поезд из Одессы в Карпаты: известно расписание движения

В Украине будет курсировать новый поезд, который соединит Одессу и Рахов в Карпатском регионе, учитывая спрос, сообщили в пятницу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Учитывая стабильно высокий спрос на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, Укрзализныця назначает новый поезд дальнего следования №26/25 Одесса-Рахов

- сообщили в УЗ.

Как отмечается, начало курсирования:

  • из Одессы - с 3 февраля;
    • из Рахова - с 4 февраля

      Поезд будет курсировать ежедневно.

      Расписание движения:

      • отправление из Одессы - 18:38, прибытие в Рахов - 13:20;
        • отправление из Рахова - 14:21, прибытие в Одессу - 08:38.

          "Маршрут поезда будет пролегать через: Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы. В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные, вагоны с женскими и детскими купе", - рассказали в УЗ.

          Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

          "Поезд №26/25 Одесса-Рахов участвует в программе "3000 километров по Украине"", - отметили в УЗ.

          Кроме того, как указано, для удовлетворения повышенного спроса на перевозки в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд №255/256 Киев-Рахов. На ближайшие даты этот поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.

