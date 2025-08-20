"Укрзалізниця" запускає п’ять додаткових потягів восени: нові маршрути з’єднають Київ, Львів, Дніпро та Ужгород

$41.360.10
48.320.15
Ексклюзив
11:22 • 12078 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 13270 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 25208 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
08:14 • 99592 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 39995 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 40101 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 39490 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 164993 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 140926 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 123846 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці07:31 • 7432 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico07:40 • 9958 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 27934 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
08:52 • 19989 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17500 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 5788 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Скотт Бессент
Ігор Гарбарук
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Харків
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 2482 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 1892 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 4292 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 17685 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу08:11 • 28173 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Fox News
Нафта

"Укрзалізниця" запускає п’ять додаткових потягів восени: нові маршрути з’єднають Київ, Львів, Дніпро та Ужгород

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Укрзалізниця додає п'ять потягів для осіннього сезону, сполучаючи Київ, Львів, Дніпро та Ужгород. Це розширює графік перевезень та зменшує навантаження на популярних напрямках.

"Укрзалізниця" запускає п’ять додаткових потягів восени: нові маршрути з’єднають Київ, Львів, Дніпро та Ужгород

Цієї осені "Укрзалізниця" розширює графік перевезень і призначає п’ять додаткових потягів, які курсуватимуть у різні регіони України. Вони мають зменшити навантаження на популярних напрямках та зробити подорожі більш зручними. Про це повідомили у компанії, пише УНН.

Деталі

"Укрзалізниця" повідомила про запуск додаткових рейсів, які почнуть курсувати вже наприкінці серпня та у вересні. Це дозволить пасажирам комфортніше планувати подорожі у піковий сезон, коли квитки на популярні маршрути розкуповуються надто швидко.

Зокрема, призначено такі потяги:

  • № 249/250 Київ – Львів: курсуватиме 27 та 28 серпня.
    • № 220/219 Київ – Дніпро: вирушатиме 25, 28, 30 та 31 серпня.
      • № 159/160 Київ – Трускавець: додаткові рейси відбудуться 1, 5–7, 12–14, 19–21, 26–28 вересня та 3–5 жовтня.
        • № 218/217 Чоп – Львів: потяг курсуватиме непарними числами вересня.
          • № 284/283 Ужгород – Київ: відправлятиметься через день із 1 вересня і діятиме до початку нового графіка руху 2026 року. Він підв’язаний у Києві до швидкісних рейсів на Харків та Дніпро, що стане у пригоді мандрівникам, які прямують на Захід України.

            В "Укрзалізниці" нагадали, що перед поїздкою варто перевіряти актуальний розклад із проміжними зупинками, адже він може змінюватися залежно від дати.

            Нагадаємо

            "Укрзалізниця" анонсувала нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький. Це стало можливим завдяки оптимізації роботи та використанню вже існуючих потягів.

            Степан Гафтко

            Суспільство
            Поїзд
            Українська залізниця
            Дніпро (місто)
            Ясіня
            Україна
            Ужгород
            Кременчук
            Кропивницький
            Львів
            Київ
            Харків