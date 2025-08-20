"Укрзалізниця" запускає п’ять додаткових потягів восени: нові маршрути з’єднають Київ, Львів, Дніпро та Ужгород
Київ • УНН
Укрзалізниця додає п'ять потягів для осіннього сезону, сполучаючи Київ, Львів, Дніпро та Ужгород. Це розширює графік перевезень та зменшує навантаження на популярних напрямках.
Цієї осені "Укрзалізниця" розширює графік перевезень і призначає п’ять додаткових потягів, які курсуватимуть у різні регіони України. Вони мають зменшити навантаження на популярних напрямках та зробити подорожі більш зручними. Про це повідомили у компанії, пише УНН.
Деталі
"Укрзалізниця" повідомила про запуск додаткових рейсів, які почнуть курсувати вже наприкінці серпня та у вересні. Це дозволить пасажирам комфортніше планувати подорожі у піковий сезон, коли квитки на популярні маршрути розкуповуються надто швидко.
Зокрема, призначено такі потяги:
- № 249/250 Київ – Львів: курсуватиме 27 та 28 серпня.
- № 220/219 Київ – Дніпро: вирушатиме 25, 28, 30 та 31 серпня.
- № 159/160 Київ – Трускавець: додаткові рейси відбудуться 1, 5–7, 12–14, 19–21, 26–28 вересня та 3–5 жовтня.
- № 218/217 Чоп – Львів: потяг курсуватиме непарними числами вересня.
- № 284/283 Ужгород – Київ: відправлятиметься через день із 1 вересня і діятиме до початку нового графіка руху 2026 року. Він підв’язаний у Києві до швидкісних рейсів на Харків та Дніпро, що стане у пригоді мандрівникам, які прямують на Захід України.
В "Укрзалізниці" нагадали, що перед поїздкою варто перевіряти актуальний розклад із проміжними зупинками, адже він може змінюватися залежно від дати.
Нагадаємо
"Укрзалізниця" анонсувала нові рейси на вересень: Чоп-Кременчук та Ясіня-Кропивницький. Це стало можливим завдяки оптимізації роботи та використанню вже існуючих потягів.