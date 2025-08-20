«Укрзалізниця» запускает пять дополнительных поездов осенью: новые маршруты соединят Киев, Львов, Днепр и Ужгород
Киев • УНН
«Укрзалізниця» добавляет пять поездов для осеннего сезона, соединяя Киев, Львов, Днепр и Ужгород. Это расширяет график перевозок и уменьшает нагрузку на популярных направлениях.
Этой осенью «Укрзализныця» расширяет график перевозок и назначает пять дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные регионы Украины. Они должны уменьшить нагрузку на популярных направлениях и сделать путешествия более удобными. Об этом сообщили в компании, пишет УНН.
Подробности
«Укрзализныця» сообщила о запуске дополнительных рейсов, которые начнут курсировать уже в конце августа и в сентябре. Это позволит пассажирам комфортнее планировать путешествия в пиковый сезон, когда билеты на популярные маршруты раскупаются слишком быстро.
В частности, назначены следующие поезда:
- № 249/250 Киев – Львов: будет курсировать 27 и 28 августа.
- № 220/219 Киев – Днепр: будет отправляться 25, 28, 30 и 31 августа.
- № 159/160 Киев – Трускавец: дополнительные рейсы состоятся 1, 5–7, 12–14, 19–21, 26–28 сентября и 3–5 октября.
- № 218/217 Чоп – Львов: поезд будет курсировать по нечетным числам сентября.
- № 284/283 Ужгород – Киев: будет отправляться через день с 1 сентября и действовать до начала нового графика движения 2026 года. Он подвязан в Киеве к скоростным рейсам на Харьков и Днепр, что пригодится путешественникам, направляющимся на Запад Украины.
В «Укрзализныце» напомнили, что перед поездкой стоит проверять актуальное расписание с промежуточными остановками, ведь оно может меняться в зависимости от даты.
