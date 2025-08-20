«Укрзалізниця» запускает пять дополнительных поездов осенью: новые маршруты соединят Киев, Львов, Днепр и Ужгород

$41.360.10
48.320.15
ukenru
Эксклюзив
11:22 • 10310 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
09:46 • 11853 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
09:29 • 22620 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
08:14 • 92111 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 37524 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 38105 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 37717 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161097 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 138594 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 122096 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1м/с
41%
745мм
Популярные новости
Иммигрантов в США будут проверять на «антиамериканизм»20 августа, 02:53 • 39551 просмотра
Белый дом рассматривает Будапешт для мирных переговоров Зеленского с путиным - Politico07:40 • 7606 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25239 просмотра
Сегодня ВР будет голосовать за Defence City: нардеп Вениславский призвал включить авиацию в инициативу
Эксклюзив
08:52 • 18341 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15339 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию12:11 • 3340 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
11:22 • 10310 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
09:29 • 22620 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto08:14 • 92111 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 161097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto12:51 • 98 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором12:45 • 290 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа11:47 • 2900 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"09:18 • 15590 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу08:11 • 25617 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Доллар США
Лекарственные средства
Гривна

«Укрзалізниця» запускает пять дополнительных поездов осенью: новые маршруты соединят Киев, Львов, Днепр и Ужгород

Киев • УНН

 • 468 просмотра

«Укрзалізниця» добавляет пять поездов для осеннего сезона, соединяя Киев, Львов, Днепр и Ужгород. Это расширяет график перевозок и уменьшает нагрузку на популярных направлениях.

«Укрзалізниця» запускает пять дополнительных поездов осенью: новые маршруты соединят Киев, Львов, Днепр и Ужгород

Этой осенью «Укрзализныця» расширяет график перевозок и назначает пять дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные регионы Украины. Они должны уменьшить нагрузку на популярных направлениях и сделать путешествия более удобными. Об этом сообщили в компании, пишет УНН.

Подробности

«Укрзализныця» сообщила о запуске дополнительных рейсов, которые начнут курсировать уже в конце августа и в сентябре. Это позволит пассажирам комфортнее планировать путешествия в пиковый сезон, когда билеты на популярные маршруты раскупаются слишком быстро.

В частности, назначены следующие поезда:

  • № 249/250 Киев – Львов: будет курсировать 27 и 28 августа.
    • № 220/219 Киев – Днепр: будет отправляться 25, 28, 30 и 31 августа.
      • № 159/160 Киев – Трускавец: дополнительные рейсы состоятся 1, 5–7, 12–14, 19–21, 26–28 сентября и 3–5 октября.
        • № 218/217 Чоп – Львов: поезд будет курсировать по нечетным числам сентября.
          • № 284/283 Ужгород – Киев: будет отправляться через день с 1 сентября и действовать до начала нового графика движения 2026 года. Он подвязан в Киеве к скоростным рейсам на Харьков и Днепр, что пригодится путешественникам, направляющимся на Запад Украины.

            В «Укрзализныце» напомнили, что перед поездкой стоит проверять актуальное расписание с промежуточными остановками, ведь оно может меняться в зависимости от даты.

            Напомним

            «Укрзализныця» анонсировала новые рейсы на сентябрь: Чоп-Кременчуг и Ясиня-Кропивницкий. Это стало возможным благодаря оптимизации работы и использованию уже существующих поездов.

            Степан Гафтко

            Общество
            Поезд
            Украинская железная дорога
            Днепр
            Ясиня
            Украина
            Ужгород
            Кременчуг
            Кропивницкий
            Львов
            Киев
            Харьков