Десяток поїздів досі затримується через негоду: деталі

$43.130.01
51.060.41
uk
08:29 • 3068 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 8030 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 25097 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 69706 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 42688 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 46970 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 39723 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 63098 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30236 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 68229 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
741мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 12521 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 27574 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph27 січня, 02:28 • 32610 перегляди
росію необхідно притягнути до відповідальності для справедливого миру - постпред України в ООН27 січня, 03:02 • 6096 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 17695 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 35331 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 69710 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 63098 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 68229 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 60473 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Львівська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 19959 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 19593 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 20215 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 23131 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 41762 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Шахед-136

Десяток поїздів досі затримується через негоду: деталі

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Десять пасажирських потягів Укрзалізниці затримуються в дорозі через погодні умови. Затримки сягають до 9 годин, залізничники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Десяток поїздів досі затримується через негоду: деталі

Десяток пасажирських потягів досі затримується в дорозі внаслідок погодних умов, повідомляється на профільному ресурсі Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, на орієнтовно 11 годину у дорозі через вплив погодних умов затримувалися такі потяги:

  • №11/12 Одеса-Головна - Львів +9:00;
    • №35/36 Одеса-Головна - Львів +9:00;
      • №37/38 Одеса-Головна - Ужгород +8:17;
        • №105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас. +7:52;
          • №77/78 Одеса-Головна - Ковель-Пас. +5:00;
            • №165/166 Одеса-Головна - Івано-Франківськ +5:50;
              • №105/106 Київ-Пас. - Одеса-Головна +5:30;
                • №25/26 Ясіня - Одеса-Головна +4:51;
                  • №11/12 Львів - Одеса-Головна +5:00;
                    • №35/36 Пшемисль Головний - Одеса-Головна +5:00.

                      Тим часом, як зазначили в компанії, залізничники продовжують працювати над ліквідацією наслідків аномальної погоди на Одещині.

                      Через негоду прибирають повалені дерева, відновлюють та розморожують контактну мережу і пристрої сигналізації та зв’язку, які вкрилися суцільним льодом. З негодою борються близько 250 залізничників з різних підрозділів: енергетики, зв’язківці, колійники, локомотивники та працівники вокзалів.

                      "Через суцільну ожеледь лінії електропередачі вкриті льодом, тож на ділянках уже працює спеціальна техніка - 22 локомотиви, обладнані системами механічної оббивки льоду з контактного дроту", - зазначили в УЗ.

                      Вокзали, де тимчасово немає електропостачання, як повідомляється, працюють на резервному живленні, запрошуючи пасажирів і всіх, кому потрібно зігрітися та підзарядити свої гаджети.

                      "Рух поїздів на знеструмлених ділянках забезпечуємо за допомогою резервних тепловозів. Також забезпечено рух вантажних поїздів до морських портів, - вказали в УЗ. - Пасажирів поїздів, які курсують з Одеси із запізненням, забезпечуємо харчуванням на проміжних станціях у Рівному, Львові та Тернополі".

                      Аномальна погода паралізувала рух поїздів по всій країні: в Укрзалізниці повідомили про затримку незки рейсів27.01.26, 07:23 • 2970 переглядiв

                      Юлія Шрамко

                      Суспільство
                      Морози в Україні
                      Техніка
                      Графіки відключень електроенергії
                      Енергетика
                      Відключення світла
                      Блекаут 
                      Сніг в Україні
                      Електроенергія
                      Українська залізниця
                      Ковель
                      Ясіня
                      Ужгород
                      Тернопіль
                      Івано-Франківськ
                      Львів
                      Рівне
                      Одеса
                      Київ