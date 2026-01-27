Десяток поїздів досі затримується через негоду: деталі

Десяток пасажирських потягів досі затримується в дорозі внаслідок погодних умов, повідомляється на профільному ресурсі Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, на орієнтовно 11 годину у дорозі через вплив погодних умов затримувалися такі потяги:

№11/12 Одеса-Головна - Львів +9:00;

№35/36 Одеса-Головна - Львів +9:00;

№37/38 Одеса-Головна - Ужгород +8:17;

№105/106 Одеса-Головна - Київ-Пас. +7:52;

№77/78 Одеса-Головна - Ковель-Пас. +5:00;

№165/166 Одеса-Головна - Івано-Франківськ +5:50;

№105/106 Київ-Пас. - Одеса-Головна +5:30;

№25/26 Ясіня - Одеса-Головна +4:51;

№11/12 Львів - Одеса-Головна +5:00;

№35/36 Пшемисль Головний - Одеса-Головна +5:00.

Тим часом, як зазначили в компанії, залізничники продовжують працювати над ліквідацією наслідків аномальної погоди на Одещині.

Через негоду прибирають повалені дерева, відновлюють та розморожують контактну мережу і пристрої сигналізації та зв’язку, які вкрилися суцільним льодом. З негодою борються близько 250 залізничників з різних підрозділів: енергетики, зв’язківці, колійники, локомотивники та працівники вокзалів.

"Через суцільну ожеледь лінії електропередачі вкриті льодом, тож на ділянках уже працює спеціальна техніка - 22 локомотиви, обладнані системами механічної оббивки льоду з контактного дроту", - зазначили в УЗ.

Вокзали, де тимчасово немає електропостачання, як повідомляється, працюють на резервному живленні, запрошуючи пасажирів і всіх, кому потрібно зігрітися та підзарядити свої гаджети.

"Рух поїздів на знеструмлених ділянках забезпечуємо за допомогою резервних тепловозів. Також забезпечено рух вантажних поїздів до морських портів, - вказали в УЗ. - Пасажирів поїздів, які курсують з Одеси із запізненням, забезпечуємо харчуванням на проміжних станціях у Рівному, Львові та Тернополі".

