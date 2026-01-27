Аномальна погода паралізувала рух поїздів по всій країні: в Укрзалізниці повідомили про затримку незки рейсів

$43.140.03
26 січня, 17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53
Аномальна погода паралізувала рух поїздів по всій країні: в Укрзалізниці повідомили про затримку незки рейсів

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Аномальні погодні умови спричинили пошкодження ліній електропередач та пристроїв зв'язку, що ускладнило рух поїздів. На Одещині ситуація найскладніша через суцільну ожеледь, проте всі поїзди продовжують рух.

Аномальна погода паралізувала рух поїздів по всій країні: в Укрзалізниці повідомили про затримку незки рейсів

Аномальні погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні. Про це повідомляє Укрзалізниця (УЗ), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.

Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, із цим вже працює спецтехніка.

Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

  • 38 Одеса - Ужгород +7:50
    • 78 Одеса - Ковель +6:00
      • 166 Одеса - Чернівці +5:55
        • 12 Одеса - Львів +5:38
          • 106 Одеса - Київ +5:07

            "Усі поїзди Укрзалізниці продовжують рух", - додали в УЗ.

            Нагадаємо

            Укрзалізниця запустила 54 мобільні пункти незламності у 12 областях України після масованих російських атак. Вони вже прийняли понад 9 тисяч відвідувачів, надаючи тепло, світло та зв'язок.

            25.01.26, 19:35

            Вадим Хлюдзинський

            Суспільство
            Морози в Україні
            Енергетика
            Опалення
            Війна в Україні
            Сніг в Україні
            Електроенергія
            Українська залізниця