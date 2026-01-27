Аномальна погода паралізувала рух поїздів по всій країні: в Укрзалізниці повідомили про затримку незки рейсів

Аномальні погодні умови ускладнюють рух поїздів по всій країні. Про це повідомляє Укрзалізниця (УЗ), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний звʼязок.

Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів, проте обійшлося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона - йдеться у повідомленні.

Вказується, що найскладніша ситуація на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередач, із цим вже працює спецтехніка.

Наразі найбільші відставання від графіка у рейсів:

38 Одеса - Ужгород +7:50

78 Одеса - Ковель +6:00

166 Одеса - Чернівці +5:55

12 Одеса - Львів +5:38

106 Одеса - Київ +5:07

"Усі поїзди Укрзалізниці продовжують рух", - додали в УЗ.

