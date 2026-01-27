Аномальная погода парализовала движение поездов по всей стране: в Укрзализныце сообщили о задержке ряда рейсов

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 января, 17:23 • 14688 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 38408 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 26744 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 32744 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 29227 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 45264 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 26945 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 54651 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23129 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42569 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.2м/с
92%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"26 января, 20:58 • 12341 просмотра
Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум26 января, 21:05 • 11281 просмотра
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 11613 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине00:45 • 11267 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 16377 просмотра
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 19598 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 38432 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 45283 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 54660 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 47204 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Киевская область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 13077 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 14167 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 15254 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 18571 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 37533 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета Storm Shadow

Аномальная погода парализовала движение поездов по всей стране: в Укрзализныце сообщили о задержке ряда рейсов

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Аномальные погодные условия привели к повреждению линий электропередач и устройств связи, что затруднило движение поездов. В Одесской области ситуация самая сложная из-за сплошного гололеда, однако все поезда продолжают движение.

Аномальная погода парализовала движение поездов по всей стране: в Укрзализныце сообщили о задержке ряда рейсов

Аномальные погодные условия затрудняют движение поездов по всей стране. Об этом сообщает Укрзализныця (УЗ), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что выявлено по меньшей мере 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь.

Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона

- говорится в сообщении.

Указывается, что самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач, с этим уже работает спецтехника.

Сейчас наибольшие отставания от графика у рейсов:

  • 38 Одесса - Ужгород +7:50
    • 78 Одесса - Ковель +6:00
      • 166 Одесса - Черновцы +5:55
        • 12 Одесса - Львов +5:38
          • 106 Одесса - Киев +5:07

            "Все поезда Укрзализныци продолжают движение", - добавили в УЗ.

            Напомним

            Укрзализныця запустила 54 мобильных пункта несокрушимости в 12 областях Украины после массированных российских атак. Они уже приняли более 9 тысяч посетителей, предоставляя тепло, свет и связь.

            Укрзалізниця развернула вагоны несокрушимости в Польше: что известно25.01.26, 19:35 • 5472 просмотра

            Вадим Хлюдзинский

            Общество
            Морозы в Украине
            Энергетика
            Отопление
            Война в Украине
            Снег в Украине
            Электроэнергия
            Украинская железная дорога