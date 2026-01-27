Аномальная погода парализовала движение поездов по всей стране: в Укрзализныце сообщили о задержке ряда рейсов

Аномальные погодные условия затрудняют движение поездов по всей стране. Об этом сообщает Укрзализныця (УЗ), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что выявлено по меньшей мере 10 мест, где поваленные деревья повредили линию электропередач и устройства связи и сигнализации, поэтому выведены резервные тепловозы и на 10 перегонах движение переведено на телефонную связь.

Одно из деревьев также попало в пассажирский вагон поезда №127/128 Запорожье-Львов, однако обошлось без травм пассажиров и повреждений самого вагона - говорится в сообщении.

Указывается, что самая сложная ситуация в Одесской области, где сплошной гололед покрыл линию электропередач, с этим уже работает спецтехника.

Сейчас наибольшие отставания от графика у рейсов:

38 Одесса - Ужгород +7:50

78 Одесса - Ковель +6:00

166 Одесса - Черновцы +5:55

12 Одесса - Львов +5:38

106 Одесса - Киев +5:07

"Все поезда Укрзализныци продолжают движение", - добавили в УЗ.

