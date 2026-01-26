Укрзалізниця розгорнула 54 вагони незламності у 12 областях України

Укрзалізниця запустила мережу з 54 мобільних пунктів незламності, які вже працюють у 12 областях України. Вагони розгорнули у рекордно короткі строки після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.

Укрзалізниця запустила мережу з 54 мобільних пунктів незламності, яка вже працює у 12 областях України. Вони були розгорнуті у рекордно короткі строки, щоб підтримати людей після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.Мобільні вагони вже прийняли понад 9 тисяч відвідувачів по всій країні - йдеться у дописі.

Місця розміщення пунктів визначають Мінрозвитку спільно з обласними військовими адміністраціями та Укрзалізницею. Вагони встановлюють на станціях і вокзалах міст та селищ, щоб люди могли швидко дістатися до них у разі потреби.

Розгортання пунктів незламності розпочалося 10 січня. Перші вагони прибули до Броварів і Борисполя, згодом — до Фастова та Василькова. У Київській області встановлено 18 мобільних пунктів, які щодня приймають до тисячі людей - наголошується у дописі.

Крім того, за попередньою інформацією, партнери з World Central Kitchen пригощають відвідувачів гарячою їжею — вже роздано понад 3 000 порцій

Укрзалізниця продовжує бути надійною опорою для українців цього непростого зимового сезону. "Вагони незламності", де є тепло, світло та зв'язок, - це реальна підтримка для тих громад, які найбільше цього потребують. А особливо - для прифронтових. Дякую залізничникам та нашим постійним партнерам за реалізацію цього проекту - зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Вагони незламності також працюють у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях. Ще 13 мобільних пунктів спрямовані до західних регіонів України. Вагони облаштовані спільно з міжнародними благодійними організаціями.

Нагадаємо

ДСНС спростовує інформацію про нібито створення у Києві пунктів ночівлі з ліжками. Ліжка у "Пунктах незламності" призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.