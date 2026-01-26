Укрзалізниця розгорнула 54 вагони незламності у 12 областях України

$43.140.03
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 12059 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
11:57 • 14987 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
11:38 • 26882 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
10:18 • 21132 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 41129 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 21209 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 38066 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 07:43 • 23283 перегляди
Чи був готовий Київ до блекаутів? У прокуратурі розповіли про кримінальні провадження, у яких перевіряються дії столичних посадовців
25 січня, 18:28 • 28200 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
Популярнi новини
Таксист у Києві зламав щелепу пасажирці: водію загрожує до трьох років ув'язнення
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 41125 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 38064 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Європа
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового року
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Fox News
F-15 Eagle

Укрзалізниця розгорнула 54 вагони незламності у 12 областях України

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Укрзалізниця запустила 54 мобільні пункти незламності у 12 областях України після масованих російських атак. Вони вже прийняли понад 9 тисяч відвідувачів, надаючи тепло, світло та зв'язок.

Укрзалізниця розгорнула 54 вагони незламності у 12 областях України

Укрзалізниця запустила мережу з 54 мобільних пунктів незламності, які вже працюють у 12 областях України. Вагони розгорнули у рекордно короткі строки після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України, передає УНН.

Укрзалізниця запустила мережу з 54 мобільних пунктів незламності, яка вже працює у 12 областях України. Вони були розгорнуті у рекордно короткі строки, щоб підтримати людей після масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.Мобільні вагони вже прийняли понад 9 тисяч відвідувачів по всій країні

- йдеться у дописі.

Місця розміщення пунктів визначають Мінрозвитку спільно з обласними військовими адміністраціями та Укрзалізницею. Вагони встановлюють на станціях і вокзалах міст та селищ, щоб люди могли швидко дістатися до них у разі потреби.

Розгортання пунктів незламності розпочалося 10 січня. Перші вагони прибули до Броварів і Борисполя, згодом — до Фастова та Василькова. У Київській області встановлено 18 мобільних пунктів, які щодня приймають до тисячі людей

- наголошується у дописі.

Крім того, за попередньою інформацією, партнери з World Central Kitchen пригощають відвідувачів гарячою їжею — вже роздано понад 3 000 порцій

Укрзалізниця продовжує бути надійною опорою для українців цього непростого зимового сезону. "Вагони незламності", де є тепло, світло та зв'язок, - це реальна підтримка для тих громад, які найбільше цього потребують. А особливо - для прифронтових. Дякую залізничникам та нашим постійним партнерам за реалізацію цього проекту

- зазначив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Вагони незламності також працюють у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях. Ще 13 мобільних пунктів спрямовані до західних регіонів України. Вагони облаштовані спільно з міжнародними благодійними організаціями.

ДСНС спростовує інформацію про нібито створення у Києві пунктів ночівлі з ліжками. Ліжка у "Пунктах незламності" призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.

Алла Кіосак

СуспільствоНовини Бізнесу
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Васильків
Сумська область
Київська область
Харківська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
благодійність
Фастів
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Бориспіль
Україна
Бровари
Київ