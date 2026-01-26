$43.140.03
13:53 • 5670 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 12575 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
11:57 • 15428 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
11:38 • 27570 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
10:18 • 21439 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 41566 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21310 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 38361 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Эксклюзив
26 января, 07:43 • 23322 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 28258 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Укрзалізниця развернула 54 вагона несокрушимости в 12 областях Украины

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Укрзалізниця запустила 54 мобильных пункта несокрушимости в 12 областях Украины после массированных российских атак. Они уже приняли более 9 тысяч посетителей, предоставляя тепло, свет и связь.

Укрзалізниця развернула 54 вагона несокрушимости в 12 областях Украины

Укрзализныця запустила сеть из 54 мобильных пунктов несокрушимости, которые уже работают в 12 областях Украины. Вагоны развернули в рекордно короткие сроки после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Укрзализныця запустила сеть из 54 мобильных пунктов несокрушимости, которая уже работает в 12 областях Украины. Они были развернуты в рекордно короткие сроки, чтобы поддержать людей после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Мобильные вагоны уже приняли более 9 тысяч посетителей по всей стране.

- говорится в сообщении.

Места размещения пунктов определяют Минразвития совместно с областными военными администрациями и Укрзализныцей. Вагоны устанавливают на станциях и вокзалах городов и поселков, чтобы люди могли быстро добраться до них в случае необходимости.

Развертывание пунктов несокрушимости началось 10 января. Первые вагоны прибыли в Бровары и Борисполь, затем — в Фастов и Васильков. В Киевской области установлено 18 мобильных пунктов, которые ежедневно принимают до тысячи человек.

- отмечается в сообщении.

Кроме того, по предварительной информации, партнеры из World Central Kitchen угощают посетителей горячей едой — уже роздано более 3 000 порций.

Укрзализныця продолжает быть надежной опорой для украинцев в этот непростой зимний сезон. "Вагоны несокрушимости", где есть тепло, свет и связь, - это реальная поддержка для тех общин, которые больше всего в этом нуждаются. А особенно - для прифронтовых. Спасибо железнодорожникам и нашим постоянным партнерам за реализацию этого проекта.

- отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Вагоны несокрушимости также работают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях. Еще 13 мобильных пунктов направлены в западные регионы Украины. Вагоны оборудованы совместно с международными благотворительными организациями.

Напомним

ГСЧС опровергает информацию о якобы создании в Киеве пунктов ночлега с кроватями. Кровати в "Пунктах несокрушимости" предназначены для людей, которые нуждаются в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям.

Алла Киосак

ОбществоНовости Бизнеса
