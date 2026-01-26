Укрзалізниця развернула 54 вагона несокрушимости в 12 областях Украины

Укрзализныця запустила сеть из 54 мобильных пунктов несокрушимости, которые уже работают в 12 областях Украины. Вагоны развернули в рекордно короткие сроки после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины, передает УНН.

Укрзализныця запустила сеть из 54 мобильных пунктов несокрушимости, которая уже работает в 12 областях Украины. Они были развернуты в рекордно короткие сроки, чтобы поддержать людей после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Мобильные вагоны уже приняли более 9 тысяч посетителей по всей стране. - говорится в сообщении.

Места размещения пунктов определяют Минразвития совместно с областными военными администрациями и Укрзализныцей. Вагоны устанавливают на станциях и вокзалах городов и поселков, чтобы люди могли быстро добраться до них в случае необходимости.

Развертывание пунктов несокрушимости началось 10 января. Первые вагоны прибыли в Бровары и Борисполь, затем — в Фастов и Васильков. В Киевской области установлено 18 мобильных пунктов, которые ежедневно принимают до тысячи человек. - отмечается в сообщении.

Кроме того, по предварительной информации, партнеры из World Central Kitchen угощают посетителей горячей едой — уже роздано более 3 000 порций.

Укрзализныця продолжает быть надежной опорой для украинцев в этот непростой зимний сезон. "Вагоны несокрушимости", где есть тепло, свет и связь, - это реальная поддержка для тех общин, которые больше всего в этом нуждаются. А особенно - для прифронтовых. Спасибо железнодорожникам и нашим постоянным партнерам за реализацию этого проекта. - отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Вагоны несокрушимости также работают в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях. Еще 13 мобильных пунктов направлены в западные регионы Украины. Вагоны оборудованы совместно с международными благотворительными организациями.

Напомним

ГСЧС опровергает информацию о якобы создании в Киеве пунктов ночлега с кроватями. Кровати в "Пунктах несокрушимости" предназначены для людей, которые нуждаются в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям.