У Києві масово облаштовують пункти ночівлі? У ДСНС дали роз'яснення

$43.170.00
50.520.00
ukenru
12:24 • 6094 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 10630 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 11014 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 13084 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 24740 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 42689 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34442 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42201 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39703 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49826 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
83%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Стримати росію": НАТО створює роботизовану зону на кордонах з рф і білоруссю25 січня, 06:15 • 7182 перегляди
У Києві 1676 будинків залишаються без опалення після російської атаки 24 січня - Кличко25 січня, 06:57 • 4898 перегляди
Президент України Володимир Зеленський святкує 48-річчя25 січня, 07:00 • 5976 перегляди
рф атакувала Україну 2 ракетами і 102 БПЛА: ППО збила 87 дронівPhoto25 січня, 07:19 • 4144 перегляди
Іран заявив про готовність до дій проти США - ЗМІ25 січня, 07:39 • 6574 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 81048 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 94329 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 105242 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 98928 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 99853 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Село
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 18607 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 18856 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 35442 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 35953 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 48874 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Шахед-136
Соціальна мережа
Fox News

У Києві масово облаштовують пункти ночівлі? У ДСНС дали роз'яснення

Київ • УНН

 • 58 перегляди

ДСНС спростовує інформацію про нібито створення у Києві пунктів ночівлі з ліжками. Ліжка у "Пунктах незламності" призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками.

У Києві масово облаштовують пункти ночівлі? У ДСНС дали роз'яснення

У ЗМІ з’явилася інформація про нібито створення в Києві пунктів ночівлі з ліжками у місцях обігріву та підзарядки гаджетів. У ДСНС України пояснили, для чого насправді призначені ліжка у Пунктах незламності, передає УНН.

Так, у Пунктах незламності ДСНС дійсно є ліжка. Але, першочергово вони призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками. Водночас основна функція Пунктів незламності ДСНС — надати можливість людям зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю, а також  отримати психологічну підтримку 

- йдеться у дописі.

Крім того, у ДСНС повідомили про постійне відстеження ситуації, а також, що за потреби, Пункт незламності змінює формат роботи враховуючи безпеку і реальні потреби людей.

У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу19.01.26, 14:42 • 3263 перегляди

Алла Кіосак

СуспільствоКиїв
Морози в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
благодійність
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ