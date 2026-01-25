У Києві масово облаштовують пункти ночівлі? У ДСНС дали роз'яснення

У ЗМІ з’явилася інформація про нібито створення в Києві пунктів ночівлі з ліжками у місцях обігріву та підзарядки гаджетів. У ДСНС України пояснили, для чого насправді призначені ліжка у Пунктах незламності, передає УНН.

Так, у Пунктах незламності ДСНС дійсно є ліжка. Але, першочергово вони призначені для людей, які потребують допомоги у разі надзвичайної ситуації або за медичними показниками. Водночас основна функція Пунктів незламності ДСНС — надати можливість людям зарядити гаджети, зігрітися, випити гарячого чаю, а також отримати психологічну підтримку - йдеться у дописі.

Крім того, у ДСНС повідомили про постійне відстеження ситуації, а також, що за потреби, Пункт незламності змінює формат роботи враховуючи безпеку і реальні потреби людей.

У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу