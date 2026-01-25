$43.170.00
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 10736 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
10:05 • 11099 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 13169 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 24800 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 42723 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34461 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42203 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39704 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 49839 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
Эксклюзивы
В Киеве массово обустраивают пункты ночлега? В ГСЧС дали разъяснение

Киев • УНН

 • 118 просмотра

ГСЧС опровергает информацию о якобы создании в Киеве пунктов ночлега с кроватями. Кровати в "Пунктах несокрушимости" предназначены для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям.

В Киеве массово обустраивают пункты ночлега? В ГСЧС дали разъяснение

В СМИ появилась информация о якобы создании в Киеве пунктов ночлега с кроватями в местах обогрева и подзарядки гаджетов. В ГСЧС Украины объяснили, для чего на самом деле предназначены кровати в Пунктах несокрушимости, передает УНН.

Да, в Пунктах несокрушимости ГСЧС действительно есть кровати. Но, в первую очередь они предназначены для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям. В то же время основная функция Пунктов несокрушимости ГСЧС — предоставить возможность людям зарядить гаджеты, согреться, выпить горячего чая, а также получить психологическую поддержку.

- говорится в сообщении.

Кроме того, в ГСЧС сообщили о постоянном отслеживании ситуации, а также, что при необходимости, Пункт несокрушимости меняет формат работы, учитывая безопасность и реальные потребности людей.

В Киеве и области работают 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС: сколько людей получили помощь19.01.26, 14:42 • 3263 просмотра

Алла Киосак

