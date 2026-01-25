В Киеве массово обустраивают пункты ночлега? В ГСЧС дали разъяснение
Киев • УНН
ГСЧС опровергает информацию о якобы создании в Киеве пунктов ночлега с кроватями. Кровати в "Пунктах несокрушимости" предназначены для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям.
В СМИ появилась информация о якобы создании в Киеве пунктов ночлега с кроватями в местах обогрева и подзарядки гаджетов. В ГСЧС Украины объяснили, для чего на самом деле предназначены кровати в Пунктах несокрушимости, передает УНН.
Да, в Пунктах несокрушимости ГСЧС действительно есть кровати. Но, в первую очередь они предназначены для людей, нуждающихся в помощи в случае чрезвычайной ситуации или по медицинским показаниям. В то же время основная функция Пунктов несокрушимости ГСЧС — предоставить возможность людям зарядить гаджеты, согреться, выпить горячего чая, а также получить психологическую поддержку.
Кроме того, в ГСЧС сообщили о постоянном отслеживании ситуации, а также, что при необходимости, Пункт несокрушимости меняет формат работы, учитывая безопасность и реальные потребности людей.
