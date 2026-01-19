В Киеве и области работают 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС: сколько людей получили помощь
В Киеве и Киевской области круглосуточно функционируют 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС. С начала работы там помощь получили почти 39 тысяч человек.
В Киеве и Киевской области круглосуточно функционируют 130 Пунктов несокрушимости ГСЧС, из которых 100 на базе палаток, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Как сообщили спасатели, в общей сложности, с начала работы в Пунктах несокрушимости получили помощь почти 39 тысяч человек.
На местах работают психологи ГСЧС, которые с начала этих суток уже оказали поддержку 148 жителям.
Спасатели дежурят круглосуточно в пунктах ГСЧС, чтобы каждый житель мог получить необходимую поддержку.
В пунктах доступны:
▫️ тепло (палатки оборудованы тепловыми пушками и генераторами);
▫️ интернет-связь и питание для устройств;
▫️ горячая вода и чай;
▫️ аптечки для оказания помощи при необходимости.
Обратиться за помощью можно также в отделы полиции.