В Киеве и области работают 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС: сколько людей получили помощь

В Киеве и Киевской области круглосуточно функционируют 130 Пунктов несокрушимости ГСЧС, из которых 100 на базе палаток, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили спасатели, в общей сложности, с начала работы в Пунктах несокрушимости получили помощь почти 39 тысяч человек.

На местах работают психологи ГСЧС, которые с начала этих суток уже оказали поддержку 148 жителям.

Спасатели дежурят круглосуточно в пунктах ГСЧС, чтобы каждый житель мог получить необходимую поддержку.

В пунктах доступны:

▫️ тепло (палатки оборудованы тепловыми пушками и генераторами);

▫️ интернет-связь и питание для устройств;

▫️ горячая вода и чай;

▫️ аптечки для оказания помощи при необходимости.

Обратиться за помощью можно также в отделы полиции.