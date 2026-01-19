В Киеве и области работают 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС: сколько людей получили помощь

$43.180.08
Эксклюзив
11:57 • 8272 просмотра
11:48 • 7624 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
11:54 • 11080 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 7624 просмотра
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 57440 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
07:52 • 14885 просмотра
17 января, 12:49 • 77619 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
07:13 • 23707 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
18 января, 11:31 • 36047 просмотра
Морозы и похолодания в Украине: какой погоды ждать дальше
Эксклюзив
18 января, 10:58 • 57440 просмотра
Одна из самых интересных и нестандартных недель всего года: астрологический прогноз на 18-25 января
18 января, 08:25 • 46283 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 77619 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 110500 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
ЕС готовит ответ на угрозы Трампа по Гренландии: пошлины на 93 млрд евро - FT19 января, 03:32 • 19140 просмотра
Бессент: аннексия Гренландии — это лучшее для Гренландии, Европы и Соединенных Штатов19 января, 04:03 • 17246 просмотра
кремль готовит россиян к отказу от мира и использует для этого Медведчука - ISW19 января, 04:31 • 15836 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 23052 просмотра
Из-за новых атак РФ обесточены 5 областей, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго10:04 • 12983 просмотра
публикации
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 8314 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 11107 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет09:09 • 23759 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 58528 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 97011 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Одесса
Канада
УНН Lite
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo08:40 • 11259 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет07:47 • 11218 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 23233 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 35732 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 32217 просмотра
В Киеве и области работают 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС: сколько людей получили помощь

Киев • УНН

 • 604 просмотра

В Киеве и Киевской области круглосуточно функционируют 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС. С начала работы там помощь получили почти 39 тысяч человек.

В Киеве и области работают 130 "Пунктов несокрушимости" ГСЧС: сколько людей получили помощь

В Киеве и Киевской области круглосуточно функционируют 130 Пунктов несокрушимости ГСЧС, из которых 100 на базе палаток, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как сообщили спасатели, в общей сложности, с начала работы в Пунктах несокрушимости получили помощь почти 39 тысяч человек.

В Киеве должно быть увеличено количество Пунктов Несокрушимости и проверены существующие - Зеленский14.01.26, 19:46 • 4625 просмотров

На местах работают психологи ГСЧС, которые с начала этих суток уже оказали поддержку 148 жителям.

Отменят ли комендантский час и как обновят Пункты Несокрушимости: состоялось первое заседание штаба по ситуации в Киеве15.01.26, 13:34 • 11452 просмотра

Добавим

Спасатели дежурят круглосуточно в пунктах ГСЧС, чтобы каждый житель мог получить необходимую поддержку.

В пунктах доступны:

▫️ тепло (палатки оборудованы тепловыми пушками и генераторами);

▫️ интернет-связь и питание для устройств;

▫️ горячая вода и чай;

▫️ аптечки для оказания помощи при необходимости.

Обратиться за помощью можно также в отделы полиции.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев