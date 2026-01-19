У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу

$43.180.08
Ексклюзив
11:57 • 7676 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
11:54 • 10627 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
11:48 • 7080 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
07:52 • 14393 перегляди
Ворог підтягує резерви до Покровська: Сирський розкрив ситуацію на Покровському напрямку
07:13 • 22808 перегляди
Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico
18 січня, 11:31 • 35349 перегляди
Морози і похолодання в Україні: якої погоди чекати надалі
Ексклюзив
18 січня, 10:58 • 56757 перегляди
Один із найцікавіших і найнестандартніших тижнів усього року: астрологічний прогноз на 18-25 січня
18 січня, 08:25 • 45778 перегляди
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 77281 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 110178 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Популярнi новини
ЄС готує відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії: мита на 93 млрд євро - FT19 січня, 03:32 • 18360 перегляди
Бессент: анексія Гренландії - це найкраще для Гренландії, Європи та Сполучених Штатів19 січня, 04:03 • 16482 перегляди
кремль готує росіян до відмови від миру і використовує для цього Медведчука - ISW19 січня, 04:31 • 15079 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 21678 перегляди
Через нові атаки рф знеструмлення у 5 областях, є аварійні відключення, у Києві та області ситуація залишається складною - Міненерго10:04 • 12797 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
11:57 • 7662 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України11:54 • 10609 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає09:09 • 22321 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 57779 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 96253 перегляди
УНН Lite
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo08:40 • 10733 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт07:47 • 10716 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 22756 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 35258 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 31757 перегляди
У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу

Київ • УНН

 • 274 перегляди

У Києві та Київській області цілодобово функціонують 130 "Пунктів незламності" ДСНС. З початку роботи там допомогу отримали майже 39 тисяч людей.

У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу

У Києві та Київській області цілодобово функціонують 130 Пунктів незламності ДСНС, з яких 100 на базі наметів, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили рятувальники, загалом, з початку роботи у Пунктах незламності отримали допомогу майже 39 тисяч людей.

У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський14.01.26, 19:46 • 4624 перегляди

На місцях працюють психологи ДСНС, які з початку цієї доби уже надали підтримку 148 мешканцям.

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15.01.26, 13:34 • 11450 переглядiв

Додамо

Рятувальники чергують цілодобово в пунктах ДСНС, щоб кожен мешканець міг отримати необхідну підтримку.

У пунктах доступні:

▫️ тепло (намети обладнані тепловими гарматами та генераторами);

▫️ інтернет-зв’язок та живлення для пристроїв;

▫️ гаряча вода та чай;

▫️ аптечки для надання допомоги за потреби.

Звернутися за допомогою можна також до відділів поліції.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ