У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу

У Києві та Київській області цілодобово функціонують 130 Пунктів незламності ДСНС, з яких 100 на базі наметів, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Деталі

Як повідомили рятувальники, загалом, з початку роботи у Пунктах незламності отримали допомогу майже 39 тисяч людей.

На місцях працюють психологи ДСНС, які з початку цієї доби уже надали підтримку 148 мешканцям.

Додамо

Рятувальники чергують цілодобово в пунктах ДСНС, щоб кожен мешканець міг отримати необхідну підтримку.

У пунктах доступні:

▫️ тепло (намети обладнані тепловими гарматами та генераторами);

▫️ інтернет-зв’язок та живлення для пристроїв;

▫️ гаряча вода та чай;

▫️ аптечки для надання допомоги за потреби.

Звернутися за допомогою можна також до відділів поліції.