У Києві та області працюють 130 "Пунктів незламності" ДСНС: скільки людей отримали допомогу
Київ • УНН
У Києві та Київській області цілодобово функціонують 130 "Пунктів незламності" ДСНС. З початку роботи там допомогу отримали майже 39 тисяч людей.
У Києві та Київській області цілодобово функціонують 130 Пунктів незламності ДСНС, з яких 100 на базі наметів, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Деталі
Як повідомили рятувальники, загалом, з початку роботи у Пунктах незламності отримали допомогу майже 39 тисяч людей.
У Києві має бути збільшена кількість Пунктів Незламності та перевірка наявних - Зеленський14.01.26, 19:46 • 4624 перегляди
На місцях працюють психологи ДСНС, які з початку цієї доби уже надали підтримку 148 мешканцям.
Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві15.01.26, 13:34 • 11450 переглядiв
Додамо
Рятувальники чергують цілодобово в пунктах ДСНС, щоб кожен мешканець міг отримати необхідну підтримку.
У пунктах доступні:
▫️ тепло (намети обладнані тепловими гарматами та генераторами);
▫️ інтернет-зв’язок та живлення для пристроїв;
▫️ гаряча вода та чай;
▫️ аптечки для надання допомоги за потреби.
Звернутися за допомогою можна також до відділів поліції.