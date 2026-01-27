Десяток поездов до сих пор задерживается из-за непогоды: детали
Киев • УНН
Десять пассажирских поездов Укрзализныци задерживаются в пути из-за погодных условий. Задержки достигают 9 часов, железнодорожники работают над ликвидацией последствий непогоды.
Десяток пассажирских поездов до сих пор задерживается в пути из-за погодных условий, сообщается на профильном ресурсе Укрзализныци, пишет УНН.
Детали
По данным УЗ, ориентировочно на 11 часов в пути из-за влияния погодных условий задерживались следующие поезда:
- №11/12 Одесса-Главная - Львов +9:00;
- №35/36 Одесса-Главная - Львов +9:00;
- №37/38 Одесса-Главная - Ужгород +8:17;
- №105/106 Одесса-Главная - Киев-Пасс. +7:52;
- №77/78 Одесса-Главная - Ковель-Пасс. +5:00;
- №165/166 Одесса-Главная - Ивано-Франковск +5:50;
- №105/106 Киев-Пасс. - Одесса-Главная +5:30;
- №25/26 Ясиня - Одесса-Главная +4:51;
- №11/12 Львов - Одесса-Главная +5:00;
- №35/36 Пшемысль Главный - Одесса-Главная +5:00.
Тем временем, как отметили в компании, железнодорожники продолжают работать над ликвидацией последствий аномальной погоды в Одесской области.
Из-за непогоды убирают поваленные деревья, восстанавливают и размораживают контактную сеть и устройства сигнализации и связи, которые покрылись сплошным льдом. С непогодой борются около 250 железнодорожников из разных подразделений: энергетики, связисты, путейцы, локомотивщики и работники вокзалов.
"Из-за сплошного гололеда линии электропередачи покрыты льдом, поэтому на участках уже работает специальная техника - 22 локомотива, оборудованные системами механической оббивки льда с контактного провода", - отметили в УЗ.
Вокзалы, где временно нет электроснабжения, как сообщается, работают на резервном питании, приглашая пассажиров и всех, кому нужно согреться и подзарядить свои гаджеты.
"Движение поездов на обесточенных участках обеспечиваем с помощью резервных тепловозов. Также обеспечено движение грузовых поездов к морским портам, - указали в УЗ. - Пассажиров поездов, которые курсируют из Одессы с опозданием, обеспечиваем питанием на промежуточных станциях в Ровно, Львове и Тернополе".
Аномальная погода парализовала движение поездов по всей стране: в Укрзализныце сообщили о задержке ряда рейсов27.01.26, 07:23 • 2998 просмотров