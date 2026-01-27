Десяток поездов до сих пор задерживается из-за непогоды: детали

$43.130.01
51.060.41
ukenru
Эксклюзив
10:00 • 130 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 3550 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 9034 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 25582 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 70647 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 43111 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 47181 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 39888 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 63558 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30284 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
96%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Тестируют систему торговли детьми под прикрытием опеки: в Донецкой области оккупанты ограничивают родительские права матери семерых детей - ЦНС27 января, 00:11 • 12788 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине27 января, 00:45 • 27954 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 32941 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 6706 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 18019 просмотра
публикации
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00 • 118 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 35804 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 70628 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 63550 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 68658 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Олег Синегубов
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Львовская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 20177 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 19817 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 20422 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 23330 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 41958 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Шахед-136

Десяток поездов до сих пор задерживается из-за непогоды: детали

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Десять пассажирских поездов Укрзализныци задерживаются в пути из-за погодных условий. Задержки достигают 9 часов, железнодорожники работают над ликвидацией последствий непогоды.

Десяток поездов до сих пор задерживается из-за непогоды: детали

Десяток пассажирских поездов до сих пор задерживается в пути из-за погодных условий, сообщается на профильном ресурсе Укрзализныци, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, ориентировочно на 11 часов в пути из-за влияния погодных условий задерживались следующие поезда:

  • №11/12 Одесса-Главная - Львов +9:00;
    • №35/36 Одесса-Главная - Львов +9:00;
      • №37/38 Одесса-Главная - Ужгород +8:17;
        • №105/106 Одесса-Главная - Киев-Пасс. +7:52;
          • №77/78 Одесса-Главная - Ковель-Пасс. +5:00;
            • №165/166 Одесса-Главная - Ивано-Франковск +5:50;
              • №105/106 Киев-Пасс. - Одесса-Главная +5:30;
                • №25/26 Ясиня - Одесса-Главная +4:51;
                  • №11/12 Львов - Одесса-Главная +5:00;
                    • №35/36 Пшемысль Главный - Одесса-Главная +5:00.

                      Тем временем, как отметили в компании, железнодорожники продолжают работать над ликвидацией последствий аномальной погоды в Одесской области.

                      Из-за непогоды убирают поваленные деревья, восстанавливают и размораживают контактную сеть и устройства сигнализации и связи, которые покрылись сплошным льдом. С непогодой борются около 250 железнодорожников из разных подразделений: энергетики, связисты, путейцы, локомотивщики и работники вокзалов.

                      "Из-за сплошного гололеда линии электропередачи покрыты льдом, поэтому на участках уже работает специальная техника - 22 локомотива, оборудованные системами механической оббивки льда с контактного провода", - отметили в УЗ.

                      Вокзалы, где временно нет электроснабжения, как сообщается, работают на резервном питании, приглашая пассажиров и всех, кому нужно согреться и подзарядить свои гаджеты.

                      "Движение поездов на обесточенных участках обеспечиваем с помощью резервных тепловозов. Также обеспечено движение грузовых поездов к морским портам, - указали в УЗ. - Пассажиров поездов, которые курсируют из Одессы с опозданием, обеспечиваем питанием на промежуточных станциях в Ровно, Львове и Тернополе".

                      Аномальная погода парализовала движение поездов по всей стране: в Укрзализныце сообщили о задержке ряда рейсов27.01.26, 07:23 • 2998 просмотров

                      Юлия Шрамко

                      Общество
                      Морозы в Украине
                      Техника
                      Графики отключений электроэнергии
                      Энергетика
                      Отключение света
                      Блэкаут
                      Снег в Украине
                      Электроэнергия
                      Украинская железная дорога
                      Ковель
                      Ясиня
                      Ужгород
                      Тернополь
                      Ивано-Франковск
                      Львов
                      Ровно
                      Одесса
                      Киев