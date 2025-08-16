"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг сполученням Київ - Львів

Компанія "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №243/244 Київ – Львів. Потяг почне курсувати з 21 серпня. Про це пише УНН з посиланням на "УЗ".

Додаємо місць між Києвом та Львовом за рахунок зменшення часу простою вагонів, що прибули зі свого основного рейсу. Призначаємо додатковий поїзд №243/244 Київ – Львів (складом зі звичайних спальних вагонів з місцями для сидіння)