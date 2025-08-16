"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг сполученням Київ - Львів
Київ • УНН
Укрзалізниця призначила додатковий поїзд №243/244 Київ - Львів, який курсуватиме з 21 серпня. Квитки вже доступні для придбання.
Компанія "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №243/244 Київ – Львів. Потяг почне курсувати з 21 серпня. Про це пише УНН з посиланням на "УЗ".
Додаємо місць між Києвом та Львовом за рахунок зменшення часу простою вагонів, що прибули зі свого основного рейсу. Призначаємо додатковий поїзд №243/244 Київ – Львів (складом зі звичайних спальних вагонів з місцями для сидіння)
Поїзд відправлятиметься із Києва 21, 22, 23, 31 серпня о 06.35, а зі Львова поїзд відправлятиметься 21, 22, 23, 31 серпня о 15:48.
Квитки вже в продажі в офіційному застосунку Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо
Компанія "Укрзалізниця" призначить нові поїзди та забезпечити додаткові сполучення для кількох регіонів на вересень поточного року.