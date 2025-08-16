«Укрзалізниця» назначила дополнительный поезд сообщением Киев – Львов

Компания "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №243/244 Киев – Львов. Поезд начнет курсировать с 21 августа. Об этом пишет УНН со ссылкой на "УЗ".

Добавляем мест между Киевом и Львовом за счет уменьшения времени простоя вагонов, прибывших со своего основного рейса. Назначаем дополнительный поезд №243/244 Киев – Львов (составом из обычных спальных вагонов с сидячими местами) - говорится в сообщении.

Поезд будет отправляться из Киева 21, 22, 23, 31 августа в 06:35, а из Львова поезд будет отправляться 21, 22, 23, 31 августа в 15:48.

Билеты уже в продаже в официальном приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним

Компания "Укрзализныця" назначит новые поезда и обеспечит дополнительные сообщения для нескольких регионов на сентябрь текущего года.