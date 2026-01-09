$42.990.27
Ексклюзив
11:31 • 20 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 3054 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
09:48 • 5576 перегляди
Пік циклону пройшов: на Житомирщині намело 35 см снігу, заборона руху вантажівок досі у 4 областях - віцепрем'єр
09:38 • 10202 перегляди
Понад пів мільйона споживачів без світла через атаку рф, у кількох регіонах аварійні відключення - Міненерго
07:26 • 19092 перегляди
Україна скликає Радбез ООН та Раду Україна-НАТО після заяви рф про застосування "орєшніка"
06:46 • 22657 перегляди
ПС ЗСУ підтвердили російський удар БРСД по Україні, знешкоджено 18 з 36 ракет і 226 з 242 дронів
8 січня, 17:08 • 68006 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 59357 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 45849 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 67146 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
Укрзалізниця змінила графік руху поїздів через негоду 9 січня

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Через негоду Укрзалізниця відправить низку поїздів із затримками. Час відправлення деяких рейсів змінено на 30 хвилин до 4 годин.

Укрзалізниця змінила графік руху поїздів через негоду 9 січня

Через негоду, яка спричинила затримку низки поїздів, Укрзалізниця відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Графіки відправлення поїздів виглядатимуть так:

  • № 114 Ужгород - Харків +1.30;
    • № 42 Трускавець - Дніпро +1 година;
      • № 143 Суми - Рахів +3 години;
        • № 60 Чоп - Київ +1.30;
          • № 57 Ясіня - Київ +1 година;
            • № 18 Ужгород - Харків +1 година;
              • № 158 Чоп - Львів +1.30;
                • № 157 Львів - Чоп +30 хвилин;
                  • № 48/104 Чоп, Львів - Барвінкове +1.30;
                    • № 291 Київ - Львів +30 хвилин;
                      • № 219 Дніпро - Київ +4 години;
                        • № 178 Івано-Франківськ - Київ +3 години;
                          • № 771 Київ - Хмельницький +3 години;
                            • № 6 Ясіня - Запоріжжя +2.30.

                              Час затримки орієнтовний і може змінюватися, додають залізничники.

                              Прохання: уважно слухати оголошення на вокзалах. Укрзалізниця працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом

                               - йдеться в повідомленні.

                              Нагадаємо

                              У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки нещодавньої російської масштабної атаки та перевантаження мереж.

                              Євген Устименко

