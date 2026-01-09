Укрзалізниця змінила графік руху поїздів через негоду 9 січня
Київ • УНН
Через негоду Укрзалізниця відправить низку поїздів із затримками. Час відправлення деяких рейсів змінено на 30 хвилин до 4 годин.
Через негоду, яка спричинила затримку низки поїздів, Укрзалізниця відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.
Графіки відправлення поїздів виглядатимуть так:
- № 114 Ужгород - Харків +1.30;
- № 42 Трускавець - Дніпро +1 година;
- № 143 Суми - Рахів +3 години;
- № 60 Чоп - Київ +1.30;
- № 57 Ясіня - Київ +1 година;
- № 18 Ужгород - Харків +1 година;
- № 158 Чоп - Львів +1.30;
- № 157 Львів - Чоп +30 хвилин;
- № 48/104 Чоп, Львів - Барвінкове +1.30;
- № 291 Київ - Львів +30 хвилин;
- № 219 Дніпро - Київ +4 години;
- № 178 Івано-Франківськ - Київ +3 години;
- № 771 Київ - Хмельницький +3 години;
- № 6 Ясіня - Запоріжжя +2.30.
Час затримки орієнтовний і може змінюватися, додають залізничники.
Прохання: уважно слухати оголошення на вокзалах. Укрзалізниця працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом
