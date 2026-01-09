Укрзалізниця змінила графік руху поїздів через негоду 9 січня

Через негоду, яка спричинила затримку низки поїздів, Укрзалізниця відправить низку рейсів з їхнього початкового пункту з відхиленнями від графіку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Графіки відправлення поїздів виглядатимуть так:

№ 114 Ужгород - Харків +1.30;

№ 42 Трускавець - Дніпро +1 година;

№ 143 Суми - Рахів +3 години;

№ 60 Чоп - Київ +1.30;

№ 57 Ясіня - Київ +1 година;

№ 18 Ужгород - Харків +1 година;

№ 158 Чоп - Львів +1.30;

№ 157 Львів - Чоп +30 хвилин;

№ 48/104 Чоп, Львів - Барвінкове +1.30;

№ 291 Київ - Львів +30 хвилин;

№ 219 Дніпро - Київ +4 години;

№ 178 Івано-Франківськ - Київ +3 години;

№ 771 Київ - Хмельницький +3 години;

№ 6 Ясіня - Запоріжжя +2.30.

Час затримки орієнтовний і може змінюватися, додають залізничники.

Прохання: уважно слухати оголошення на вокзалах. Укрзалізниця працює над тим, щоб поїзди якомога швидше повернулися до руху за розкладом - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Києві запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки нещодавньої російської масштабної атаки та перевантаження мереж.