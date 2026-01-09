$42.990.27
Эксклюзив
11:31 • 18 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 3052 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
09:48 • 5568 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 10197 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 19086 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
06:46 • 22653 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 68002 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 59355 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 45849 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 67142 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Укрзалізниця изменила график движения поездов из-за непогоды 9 января

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Из-за непогоды Укрзалізниця отправит ряд поездов с задержками. Время отправления некоторых рейсов изменено на 30 минут до 4 часов.

Укрзалізниця изменила график движения поездов из-за непогоды 9 января

Из-за непогоды, которая вызвала задержку ряда поездов, Укрзализныця отправит ряд рейсов из их начального пункта с отклонениями от графика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Детали

Графики отправления поездов будут выглядеть так:

  • № 114 Ужгород - Харьков +1.30;
    • № 42 Трускавец - Днепр +1 час;
      • № 143 Сумы - Рахов +3 часа;
        • № 60 Чоп - Киев +1.30;
          • № 57 Ясиня - Киев +1 час;
            • № 18 Ужгород - Харьков +1 час;
              • № 158 Чоп - Львов +1.30;
                • № 157 Львов - Чоп +30 минут;
                  • № 48/104 Чоп, Львов - Барвинково +1.30;
                    • № 291 Киев - Львов +30 минут;
                      • № 219 Днепр - Киев +4 часа;
                        • № 178 Ивано-Франковск - Киев +3 часа;
                          • № 771 Киев - Хмельницкий +3 часа;
                            • № 6 Ясиня - Запорожье +2.30.

                              Время задержки ориентировочное и может меняться, добавляют железнодорожники.

                              Просьба: внимательно слушать объявления на вокзалах. Укрзализныця работает над тем, чтобы поезда как можно скорее вернулись к движению по расписанию

                               - говорится в сообщении.

                              Напомним

                              В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий недавней российской масштабной атаки и перегрузки сетей.

                              Евгений Устименко

