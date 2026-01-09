Укрзалізниця изменила график движения поездов из-за непогоды 9 января
Киев • УНН
Из-за непогоды Укрзалізниця отправит ряд поездов с задержками. Время отправления некоторых рейсов изменено на 30 минут до 4 часов.
Из-за непогоды, которая вызвала задержку ряда поездов, Укрзализныця отправит ряд рейсов из их начального пункта с отклонениями от графика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
Графики отправления поездов будут выглядеть так:
- № 114 Ужгород - Харьков +1.30;
- № 42 Трускавец - Днепр +1 час;
- № 143 Сумы - Рахов +3 часа;
- № 60 Чоп - Киев +1.30;
- № 57 Ясиня - Киев +1 час;
- № 18 Ужгород - Харьков +1 час;
- № 158 Чоп - Львов +1.30;
- № 157 Львов - Чоп +30 минут;
- № 48/104 Чоп, Львов - Барвинково +1.30;
- № 291 Киев - Львов +30 минут;
- № 219 Днепр - Киев +4 часа;
- № 178 Ивано-Франковск - Киев +3 часа;
- № 771 Киев - Хмельницкий +3 часа;
- № 6 Ясиня - Запорожье +2.30.
Время задержки ориентировочное и может меняться, добавляют железнодорожники.
Просьба: внимательно слушать объявления на вокзалах. Укрзализныця работает над тем, чтобы поезда как можно скорее вернулись к движению по расписанию
Напомним
В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий недавней российской масштабной атаки и перегрузки сетей.