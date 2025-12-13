До понад 5 годин: в Одесі затримки поїздів через атаку рф
Київ • УНН
В Одеській області попри обстріли інфраструктури курсують резервні тепловози на знеструмлених ділянках. Деякі поїзди затримуються, а приміські рейси №6401 та №6341 тимчасово скасовані.
В Одеській області зберігається рух поїздів попри масовану атаку рф, але є затримки поїздів до і з Одеси, зокрема і на понад 5 години, повідомили у суботу в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.
Деталі
"Попри масштабні обстріли інфраструктури на Одещині, зберігаємо рух у регіоні. На знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози", - сказано у повідомленні.
Станом на 10:30 затримки в регіоні виглядали так:
- 128 Запоріжжя — Львів (+225 хв);
- 77 Ковель — Одеса (+108 хв);
- 25 Ясіня — Одеса (+174 хв);
- 11 Львів — Одеса (+227 хв);
- 6251 Вапнярка — Одеса (+346 хв);
- 6201 Роздільна 1 — Одеса (+99 хв);
- 6208 Одеса — Роздільна 1 (+210 хв).
Через обстріли тимчасово скасовані приміськи поїзди: №6401 Колосівка — Одеса; №6341 Кароліно-Бугаз — Одеса.
Через затримку київського поїзда затримується зворотна відправка рейса №764 Одеса — Київ на орієнтовно 3 години.
"Незважаючи на знеструмлення в самій Одесі, головний вокзал заживлений від резервного генератора і функціонує у звичному режимі — в тому числі "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони. Ми дякуємо всім за розуміння причин наших затримок і працюємо над пришвидшенням за рахунок ділянок в інших регіонах", - наголосили в УЗ.
