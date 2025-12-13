$42.270.00
49.520.00
ukenru
08:49 • 1362 перегляди
рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атакуPhoto
08:44 • 1498 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 01:49 • 13576 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 28338 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 34884 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 32135 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 36224 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 40670 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 47229 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 53765 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
До понад 5 годин: в Одесі затримки поїздів через атаку рф

Київ • УНН

 • 152 перегляди

В Одеській області попри обстріли інфраструктури курсують резервні тепловози на знеструмлених ділянках. Деякі поїзди затримуються, а приміські рейси №6401 та №6341 тимчасово скасовані.

В Одеській області зберігається рух поїздів попри масовану атаку рф, але є затримки поїздів до і з Одеси, зокрема і на понад 5 години, повідомили у суботу в АТ "Укрзалізниця", пише УНН.

Деталі

"Попри масштабні обстріли інфраструктури на Одещині, зберігаємо рух у регіоні. На знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози", - сказано у повідомленні.

Станом на 10:30 затримки в регіоні виглядали так:

  • 128 Запоріжжя — Львів (+225 хв);
    • 77 Ковель — Одеса (+108 хв);
      • 25 Ясіня — Одеса (+174 хв);
        • 11 Львів — Одеса (+227 хв);
          • 6251 Вапнярка — Одеса (+346 хв);
            • 6201 Роздільна 1 — Одеса (+99 хв);
              • 6208 Одеса — Роздільна 1 (+210 хв).

                Через обстріли тимчасово скасовані приміськи поїзди: №6401 Колосівка — Одеса; №6341 Кароліно-Бугаз — Одеса.

                Через затримку київського поїзда затримується зворотна відправка рейса №764 Одеса — Київ на орієнтовно 3 години.

                "Незважаючи на знеструмлення в самій Одесі, головний вокзал заживлений від резервного генератора і функціонує у звичному режимі — в тому числі "фортеця незламності", дитяча та ігрова зони. Ми дякуємо всім за розуміння причин наших затримок і працюємо над пришвидшенням за рахунок ділянок в інших регіонах", - наголосили в УЗ.

                Юлія Шрамко

                Суспільство
