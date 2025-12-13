До более 5 часов: в Одессе задержки поездов из-за атаки рф
Киев • УНН
В Одесской области, несмотря на обстрелы инфраструктуры, курсируют резервные тепловозы на обесточенных участках. Некоторые поезда задерживаются, а пригородные рейсы №6401 и №6341 временно отменены.
В Одесской области сохраняется движение поездов, несмотря на массированную атаку рф, но есть задержки поездов в Одессу и из Одессы, в том числе более чем на 5 часов, сообщили в субботу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.
Детали
"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - сказано в сообщении.
По состоянию на 10:30 задержки в регионе выглядели так:
- 128 Запорожье — Львов (+225 мин);
- 77 Ковель — Одесса (+108 мин);
- 25 Ясиня — Одесса (+174 мин);
- 11 Львов — Одесса (+227 мин);
- 6251 Вапнярка — Одесса (+346 мин);
- 6201 Раздельная 1 — Одесса (+99 мин);
- 6208 Одесса — Раздельная 1 (+210 мин).
Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка — Одесса; №6341 Каролино-Бугаз — Одесса.
Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса — Киев ориентировочно на 3 часа.
"Несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме — в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровые зоны. Мы благодарим всех за понимание причин наших задержек и работаем над ускорением за счет участков в других регионах", - подчеркнули в УЗ.
