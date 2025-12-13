До более 5 часов: в Одессе задержки поездов из-за атаки рф

В Одесской области сохраняется движение поездов, несмотря на массированную атаку рф, но есть задержки поездов в Одессу и из Одессы, в том числе более чем на 5 часов, сообщили в субботу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - сказано в сообщении.

По состоянию на 10:30 задержки в регионе выглядели так:

128 Запорожье — Львов (+225 мин);

77 Ковель — Одесса (+108 мин);

25 Ясиня — Одесса (+174 мин);

11 Львов — Одесса (+227 мин);

6251 Вапнярка — Одесса (+346 мин);

6201 Раздельная 1 — Одесса (+99 мин);

6208 Одесса — Раздельная 1 (+210 мин).

Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка — Одесса; №6341 Каролино-Бугаз — Одесса.

Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса — Киев ориентировочно на 3 часа.

"Несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме — в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровые зоны. Мы благодарим всех за понимание причин наших задержек и работаем над ускорением за счет участков в других регионах", - подчеркнули в УЗ.

