До более 5 часов: в Одессе задержки поездов из-за атаки рф

$42.270.00
49.520.00
ukenru
09:59 • 236 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
08:49 • 1802 просмотра
рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атакуPhoto
08:44 • 2102 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 01:49 • 13878 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 28816 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 35392 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 32393 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 36479 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 40874 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 47625 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
4м/с
69%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз13 декабря, 01:18 • 21631 просмотра
Беспилотники атаковали Саратовский НПЗ: вспыхнул пожар13 декабря, 02:28 • 11907 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto13 декабря, 02:48 • 17212 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo04:32 • 19064 просмотра
Николаевщина осталась без света после ночной атаки россиян - ОВА05:47 • 15179 просмотра
публикации
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo08:00 • 8246 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 25909 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 47623 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 43039 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 54113 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Билл Клинтон
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Херсонская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп09:00 • 3572 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 43047 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 29989 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 60981 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 50729 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Lockheed Martin F-35 Lightning II
R-360 Нептун

До более 5 часов: в Одессе задержки поездов из-за атаки рф

Киев • УНН

 • 426 просмотра

В Одесской области, несмотря на обстрелы инфраструктуры, курсируют резервные тепловозы на обесточенных участках. Некоторые поезда задерживаются, а пригородные рейсы №6401 и №6341 временно отменены.

До более 5 часов: в Одессе задержки поездов из-за атаки рф

В Одесской области сохраняется движение поездов, несмотря на массированную атаку рф, но есть задержки поездов в Одессу и из Одессы, в том числе более чем на 5 часов, сообщили в субботу в АО "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

"Несмотря на масштабные обстрелы инфраструктуры в Одесской области, сохраняем движение в регионе. На обесточенных участках уже с самого утра курсируют резервные тепловозы", - сказано в сообщении.

По состоянию на 10:30 задержки в регионе выглядели так:

  • 128 Запорожье — Львов (+225 мин);
    • 77 Ковель — Одесса (+108 мин);
      • 25 Ясиня — Одесса (+174 мин);
        • 11 Львов — Одесса (+227 мин);
          • 6251 Вапнярка — Одесса (+346 мин);
            • 6201 Раздельная 1 — Одесса (+99 мин);
              • 6208 Одесса — Раздельная 1 (+210 мин).

                Из-за обстрелов временно отменены пригородные поезда: №6401 Колосовка — Одесса; №6341 Каролино-Бугаз — Одесса.

                Из-за задержки киевского поезда задерживается обратная отправка рейса №764 Одесса — Киев ориентировочно на 3 часа.

                "Несмотря на обесточивание в самой Одессе, главный вокзал запитан от резервного генератора и функционирует в обычном режиме — в том числе "крепость несокрушимости", детская и игровые зоны. Мы благодарим всех за понимание причин наших задержек и работаем над ускорением за счет участков в других регионах", - подчеркнули в УЗ.

                Отключения света: графики не действуют в трех областях после ночной атаки рф13.12.25, 11:31 • 692 просмотра

                Юлия Шрамко

                Общество
                Графики отключений электроэнергии
                Энергетика
                Военное положение
                Война в Украине
                Отключение света
                Блэкаут
                Электроэнергия
                Одесская область
                Ковель
                Ясиня
                Запорожье
                Львов
                Одесса
                Киев