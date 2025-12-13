Отключения света: графики не действуют в трех областях после ночной атаки рф

После ночной массированной атаки рф на энергетику, в частности, на юге Украины, почасовые графики отключений света пока не действуют в трех областях, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в субботу, пишет УНН.

Ночные обстрелы и обесточивания

"В ночь с 12 на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях. В результате атаки на утро есть обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях", - сообщили в Минэнерго.

В Укрэнерго уточнили, что обесточено значительное количество потребителей в Одесской (включая часть города Одесса) и Николаевской областях, правобережная часть Херсонской области обесточена полностью. Также в результате ночной дроновой атаки есть обесточенные потребители в Черниговской области.

рф выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку

Графики отключений

Из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов - графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях пока не действуют. В остальных регионах Украины сейчас применяются графики почасовых отключений - сообщили в Минэнерго.

Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Указано, что для ликвидации последствий вражеских атак развернут Антикризисный штаб по восстановлению и стабилизации функционирования энергетической инфраструктуры в южных регионах страны.

Последствия в Одессе

"В результате одной из самых массированных атак в городе (Одесса - ред.) существенные повреждения энергетической инфраструктуры, отсутствует свет и вода. Восстановительные работы начаты немедленно после обстрелов. (...) На время работ организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов по районам. На местах работают пункты несокрушимости. Больницы и другие объекты жизнеобеспечения в городе переведены на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов", - сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях сообщил, что "в результате вражеской атаки без электроснабжения остались все тяговые подстанции города, работа трамваев и троллейбусов временно приостановлена", и анонсировал увеличение количества автобусов на городских маршрутах.

По данным Минэнерго, аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов, заверили в Минэнерго.

Потребление

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня, 13 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень был на 5,8% выше, чем в это же время в прошлую субботу. Причины таких изменений – меньшее количество примененных мер ограничения в большинстве регионов Украины.

Вчера, 12 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и в предыдущий день.

"В регионах, где действуют почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы - после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

