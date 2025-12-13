$42.270.00
13 декабря, 01:49
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 25326 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 31710 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 29586 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 34190 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 39719 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 44852 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 51749 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 39907 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24982 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
публикации
Эксклюзивы
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
12 декабря, 13:07
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 44849 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:47
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 51748 просмотра
РФ выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Россия ночью нанесла удар по Украине, применив более 450 ударных дронов и 30 ракет, основной удар пришелся на энергетику юга и Одесской области. Тысячи семей остались без света в 7 областях, два человека ранены в Одесской области.

РФ выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку

Россия ночью ударила по Украине более чем 450 ударными дронами и 30 ракетами, основной удар снова пришелся по энергетике, по югу и Одесской области, тысячи семей сейчас без света после ударов РФ в 7 областях, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночную российскую атаку, пишет УНН.

По его словам, все необходимые службы сейчас работают над восстановлением электро- и водоснабжения в наших общинах, пострадавших после ночной российской атаки.

Основной удар снова пришелся по нашей энергетике, по югу и Одесской области. Два человека ранены в Одесской области. Более десятка гражданских объектов повреждены по стране. Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепропетровщине и Черкасской области. Всего более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов применил враг

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию. Спасибо всем нашим людям, кто задействован в восстановлении".

"Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и дальше хотят уничтожить наше государство, причинить как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию", - указал Глава государства.

Чтобы все наши дипломатические усилия имели результаты, нужно давить на агрессора, чтобы они завершали войну, которую начали. Спасибо всем, кто понимает это и готов помогать

- подчеркнул Зеленский.

Юлия Шрамко

российская пропаганда
Санкции
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Николаевская область
Сумская область
Черкасская область
Кировоградская область
Харьковская область
Одесская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина