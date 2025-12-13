РФ выпустила более 450 дронов и 30 ракет, без света тысячи в 7 областях: Зеленский отреагировал на ночную российскую атаку

Россия ночью ударила по Украине более чем 450 ударными дронами и 30 ракетами, основной удар снова пришелся по энергетике, по югу и Одесской области, тысячи семей сейчас без света после ударов РФ в 7 областях, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на ночную российскую атаку, пишет УНН.

По его словам, все необходимые службы сейчас работают над восстановлением электро- и водоснабжения в наших общинах, пострадавших после ночной российской атаки.

Основной удар снова пришелся по нашей энергетике, по югу и Одесской области. Два человека ранены в Одесской области. Более десятка гражданских объектов повреждены по стране. Тысячи семей сейчас остаются без света после ударов этой ночью в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Били также по Днепропетровщине и Черкасской области. Всего более 450 ударных дронов и 30 ракет различных типов применил враг - написал Зеленский в соцсетях.

Президент подчеркнул: "Делаем все, чтобы восстановить и улучшить ситуацию. Спасибо всем нашим людям, кто задействован в восстановлении".

"Важно, чтобы сейчас все видели, что делает Россия. Каждый их шаг в терроре против наших людей, все атаки, потому что это точно не о завершении войны. Они и дальше хотят уничтожить наше государство, причинить как можно больше боли нашим людям. Именно поэтому нам нужна поддержка во всем, что поможет защитить жизнь и закончить эту войну: усиление ПВО и наших воинов на фронте, усиление нашей дальнобойности и усиление давления на Россию", - указал Глава государства.