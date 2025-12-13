рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атаку

$42.270.00
13 грудня, 01:49
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж13 грудня, 01:18 • 17714 перегляди
Безпілотники атакували Саратовський НПЗ: спалахнула пожежа13 грудня, 02:28 • 7698 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto13 грудня, 02:48 • 13570 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 15845 перегляди
Миколаївщина залишилася без світла після нічної атаки росіян - ОВА05:47 • 12031 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo08:00 • 2298 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 23071 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 44322 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 39266 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 51293 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Музикант
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 39270 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 28863 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 59711 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 49686 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 54458 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атаку

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Росія вночі завдала удару по Україні, застосувавши понад 450 ударних дронів та 30 ракет, основний удар припав на енергетику півдня та Одещини. Тисячі сімей залишилися без світла у 7 областях, двоє людей поранено на Одещині.

рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атаку

росія вночі вдарила по Україні понад 450 ударними дронами та 30 ракетами, основний удар знову був по енергетиці, по півдню та Одещині, тисячі сімей зараз без світла після ударів рф у 7 областях, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на нічну російську атаку, пише УНН.

З його слів, усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в наших громадах, які постраждали після нічної російської атаки.

Основний удар знову був по нашій енергетиці, по півдню та Одещині. Двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині. Всього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог

- написав Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію. Дякую всім нашим людям, хто залучений до відновлення".

"Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на росію", - вказав Глава держави.

Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати

- підкреслив Зеленський.

Юлія Шрамко

