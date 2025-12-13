рф випустила понад 450 дронів та 30 ракет, без світла тисячі в 7 областях: Зеленський відреагував на нічну російську атаку

росія вночі вдарила по Україні понад 450 ударними дронами та 30 ракетами, основний удар знову був по енергетиці, по півдню та Одещині, тисячі сімей зараз без світла після ударів рф у 7 областях, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на нічну російську атаку, пише УНН.

З його слів, усі необхідні служби зараз працюють над відновленням електро- та водопостачання в наших громадах, які постраждали після нічної російської атаки.

Основний удар знову був по нашій енергетиці, по півдню та Одещині. Двоє людей поранено на Одещині. Більше десятка цивільних обʼєктів пошкоджено по країні. Тисячі сімей зараз залишаються без світла після ударів цієї ночі в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Били також по Дніпровщині та Черкащині. Всього більше 450 ударних дронів та 30 ракет різних типів застосував ворог

Президент наголосив: "Робимо все, щоб відновити та покращити ситуацію. Дякую всім нашим людям, хто залучений до відновлення".

"Важливо, щоб зараз усі бачили, що робить росія. Кожен їх крок у терорі проти наших людей, всі атаки, бо це точно не про завершення війни. Вони й надалі хочуть знищити нашу державу, завдати якнайбільше болю нашим людям. Саме тому нам потрібна підтримка у всьому, що допоможе захистити життя та закінчити цю війну: посилення ППО та наших воїнів на фронті, посилення нашої далекобійності та посилення тиску на росію", - вказав Глава держави.

Щоб усі наші дипломатичні зусилля мали результати, потрібно тиснути на агресора, щоб вони завершували війну, яку розпочали. Дякую всім, хто розуміє це і готовий допомагати