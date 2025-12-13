рф атаковала энергетику в 5 областях, загорелись зернохранилища в порту Одессы - вице-премьер
Киев • УНН
Всю ночь россия атаковала Одесскую область дронами и ракетами, повредив портовые и энергетические объекты, в частности зернохранилища Одесского морского порта. Это привело к отсутствию электро-, водо- и теплоснабжения в части Одессы и других регионах.
рф атаковала энергетику в 5 областях, под ударом российских ракет и дронов всю ночь была Одесская область, где часть Одессы без света, тепла и воды, а в порту загорелись зернохранилища, Херсон и часть Николаевщины также без электричества, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Всю ночь россия наносила комбинированные атаки дронами и ракетами по Одесской области. Под прицелом - портовые и энергетические объекты. Враг ударил по Одесскому морскому порту, возник пожар в зернохранилищах
По его словам, на месте работают профильные службы и ликвидируют последствия ударов. "Это уже вторая атака на этот объект за сутки", - сообщил чиновник.
"В результате массированных повторных ударов в населенных пунктах области повреждена энергетическая инфраструктура. В части Одессы отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение", - сообщил Кулеба.
По его словам, в городе на объектах социальной сферы применены резервные источники питания, обеспечены запасы воды и топлива. Продолжаются восстановительные работы.
Также в результате вражеских атак повреждены объекты энергетики в Черниговской, Кировоградской, Херсонской и Николаевской областях
"В Херсоне без электричества областной центр - это более 140 тысяч абонентов. В Николаевской области - без света несколько районов. Для подачи тепло- и водоснабжения применяются резервные источники. Ведутся ремонтные работы", - рассказал вице-премьер.
"Враг в очередной раз пытается оставить громады без света и тепла, уничтожить нашу морскую логистику, разрушая порты. Несмотря на это, делаем все, чтобы максимально оперативно вернуть критическую инфраструктуру к работе", - подытожил Кулеба.