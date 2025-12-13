Херсон и часть области обесточены после массированных ударов РФ, в городе перебои с водой
Киев • УНН
В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, включая город Херсон. Последствия выясняются.
Херсон и часть Херсонской области остались без электроснабжения после массированных ударов РФ, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram в субботу, пишет УНН.
В результате массированных российских ударов по Украине обесточена часть Херсонской области, в том числе - город Херсон
По его словам, выясняются последствия.
Как уточнил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, "российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру по стране, в результате чего перебои с электроснабжением во всей общине".
"Из-за отсутствия электроэнергии в городе перебои с централизованным водоснабжением. Также на маршруты не вышли троллейбусы", - отметил глава ГВА в Telegram.
По его словам, сейчас специалисты изучают объем повреждений объектов энергетики и проводят аварийно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости переведены на усиленный режим работы.
За прошедшие сутки, по данным Прокудина, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 14 частных домов. Также оккупанты повредили заведение общественного питания и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", - указал Прокудин.
Перебои со светом, большинство Одессы без тепла и воды: показали последствия одной из самых массированных атак рф на Одесскую область13.12.25, 09:30 • 1156 просмотров