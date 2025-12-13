$42.270.00
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Херсон та частина області знеструмлені після масованих ударів рф, у місті перебої з водою

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, включаючи місто Херсон. Наслідки з'ясовуються.

Херсон та частина області знеструмлені після масованих ударів рф, у місті перебої з водою

Херсон та частина Херсонської області залишилися без електропостачання після масованих ударів рф, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, пише УНН.

Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі - місто Херсон

- написав Прокудін.

З його слів, зʼясовують наслідки. 

Як уточнив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, "російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру по країні, внаслідок чого перебої з електропостачанням в усій громаді".

"Через відсутність електроенергії в місті перебої з централізованим водопостачанням. Також на маршрути не вийшли тролейбуси", - зазначив голова МВА у Telegram.

З його слів, наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень об'єктів енергетики та проводять аварійно-відновлювальні роботи. Пункти незламності переведені на посилений режим роботи.

Минулої доби, за даними Прокудіна, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - вказав Прокудін.

Перебої зі світлом, більшість Одеси без тепла та води: показали наслідки однієї з наймасованіших атак рф на Одещину13.12.25, 09:30 • 1184 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Херсонська область
Україна
Херсон