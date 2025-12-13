Херсон та частина області знеструмлені після масованих ударів рф, у місті перебої з водою
Київ • УНН
Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, включаючи місто Херсон. Наслідки з'ясовуються.
Херсон та частина Херсонської області залишилися без електропостачання після масованих ударів рф, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, пише УНН.
Внаслідок масованих російських ударів по Україні знеструмлено частину Херсонської області, у тому числі - місто Херсон
З його слів, зʼясовують наслідки.
Як уточнив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, "російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру по країні, внаслідок чого перебої з електропостачанням в усій громаді".
"Через відсутність електроенергії в місті перебої з централізованим водопостачанням. Також на маршрути не вийшли тролейбуси", - зазначив голова МВА у Telegram.
З його слів, наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень об'єктів енергетики та проводять аварійно-відновлювальні роботи. Пункти незламності переведені на посилений режим роботи.
Минулої доби, за даними Прокудіна, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили заклад громадського харчування та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", - вказав Прокудін.
