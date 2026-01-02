російське мвс повторно оголосило в розшук командира РДК Капустіна

російське міністерство внутрішніх справ знову оголосило у розшук командира РДК (російський добровольчий корпус - ред.) Дениса Капустіна, більш відомого як White Rex. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Капустін вперше з’явився у базах розшуку російського мвс ще в 2023 році, після рейдів РДК і Легіону "Свобода росії" в брянську область. Його заочно визнали винним у "державній зраді" і "тероризмі" і засудили до довічного позбавлення волі.

Контекст

Як повідомлялось раніше, командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Тоді повідомлялось, що смерть настала після прильоту FPV-дрона.

Пізніше у ГУР Міноборони України повідомили, що насправді Капустін живий. російські спецслужби заплатили за його ліквідацію пів мільйона доларів - ці кошти посилять українські спецпідрозділи.

Нагадаємо

У Головному управлінні розвідки розкрили деталі спецоперації, під час якої було інсценовано його загибель командира РДК Дениса Капустіна.