російське мвс повторно оголосило в розшук командира РДК Капустіна

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 7544 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 14248 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 14876 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 52805 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 79456 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60262 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55364 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183005 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 178096 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57965 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.8м/с
78%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 13571 перегляди
Українські військові зазнають значного тиску на півдні через чисельну перевагу російських бригад - CNN2 січня, 05:15 • 4200 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 18498 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 11273 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14797 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14797 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 38759 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 56269 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 183004 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104338 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Державний кордон України
Харків
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33644 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42469 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42744 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104342 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 41091 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Tesla Model Y

російське мвс повторно оголосило в розшук командира РДК Капустіна

Київ • УНН

 • 38 перегляди

російське міністерство внутрішніх справ знову оголосило в розшук командира РДК Дениса Капустіна. Його заочно визнали винним у "державній зраді" та "тероризмі" і засудили до довічного позбавлення волі.

російське мвс повторно оголосило в розшук командира РДК Капустіна

російське міністерство внутрішніх справ знову оголосило у розшук командира РДК (російський добровольчий корпус - ред.) Дениса Капустіна, більш відомого як White Rex. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Капустін вперше з’явився у базах розшуку російського мвс ще в 2023 році, після рейдів РДК і Легіону "Свобода росії" в брянську область. Його заочно визнали винним у "державній зраді" і "тероризмі" і засудили до довічного позбавлення волі.

Контекст

Як повідомлялось раніше, командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Тоді повідомлялось, що смерть настала після прильоту FPV-дрона.

Пізніше у ГУР Міноборони України повідомили, що насправді Капустін живий. російські спецслужби заплатили за його ліквідацію пів мільйона доларів - ці кошти посилять українські спецпідрозділи.

Нагадаємо

У Головному управлінні розвідки розкрили деталі спецоперації, під час якої було інсценовано його загибель командира РДК Дениса Капустіна.

Євген Устименко

Війна в УкраїніНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Брянська область
Головне управління розвідки Міністерства оборони України