Відео на пів мільйона: у ГУР розкрили деталі спецоперації з інсценуванням загибелі командира РДК Капустіна

У Головному управлінні розвідки розкрили деталі спецоперації, під час якої було інсценовано його загибель командира РДК Дениса Капустіна, а також оприлюднили відео на пів мільйона, передає УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

Як повідомили у ГУР, для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель.

Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – палаючу автівку.

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф

Нагадаємо

Як повідомлялось раніше, командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Смерть настала після прильоту FPV-дрона.