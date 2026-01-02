$42.170.18
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 9726 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 47336 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 73476 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 57341 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 53386 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 176372 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 172201 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 56812 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 47108 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Графіки відключень електроенергії
Відео на пів мільйона: у ГУР розкрили деталі спецоперації з інсценуванням загибелі командира РДК Капустіна

Київ • УНН

 • 72 перегляди

ГУР інсценувало загибель командира РДК Дениса Капустіна для збереження його життя та викриття агентурної мережі. Російські спецслужби повірили у відеозапис і заплатили українським розвідникам пів мільйона доларів.

У Головному управлінні розвідки розкрили деталі спецоперації, під час якої було інсценовано його загибель командира РДК Дениса Капустіна, а також оприлюднили відео на пів мільйона, передає УНН із посиланням на ГУР.

Деталі

Як повідомили у ГУР, для збереження життя командира "Російського добровольчого корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України та викриття ворожої агентурної мережі, воєнні розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель.

Для підтримки легенди створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий зафільмував "наслідки удару" – палаючу автівку.

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили українським розвідникам "замовлення" – пів мільйона доларів, які суттєво посилять бойові спроможності спецпризначенців ГУР.

ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф01.01.26, 15:04 • 47333 перегляди

Нагадаємо

Як повідомлялось раніше, командир РДК Денис WhiteRex Капустін загинув вночі 27 грудня на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання. Смерть настала після прильоту FPV-дрона.

Антоніна Туманова

