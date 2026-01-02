Видео на полмиллиона: в ГУР раскрыли детали спецоперации по инсценировке гибели командира РДК Капустина

В Главном управлении разведки раскрыли детали спецоперации, в ходе которой была инсценирована гибель командира РДК Дениса Капустина, а также обнародовали видео на полмиллиона, передает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

Как сообщили в ГУР, для сохранения жизни командира "Русского добровольческого корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины и разоблачения вражеской агентурной сети, военные разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, в ходе которой была инсценирована его гибель.

Для поддержания легенды создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй заснял "последствия удара" – горящий автомобиль.

Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили украинским разведчикам "заказ" – полмиллиона долларов, которые существенно усилят боевые возможности спецназовцев ГУР.

Напомним

Как сообщалось ранее, командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Смерть наступила после прилета FPV-дрона.