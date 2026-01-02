$42.170.18
11:39
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 14246 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 14874 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 52802 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 79455 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 60261 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 55363 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 183004 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 178096 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57965 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

российское мвд повторно объявило в розыск командира РДК Капустина

Киев • УНН

 • 46 просмотра

российское министерство внутренних дел снова объявило в розыск командира РДК Дениса Капустина. Его заочно признали виновным в "государственной измене" и "терроризме" и приговорили к пожизненному лишению свободы.

российское мвд повторно объявило в розыск командира РДК Капустина

российское министерство внутренних дел снова объявило в розыск командира РДК (русский добровольческий корпус - ред.) Дениса Капустина, более известного как White Rex. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Капустин впервые появился в базах розыска российского мвд еще в 2023 году, после рейдов РДК и Легиона "Свобода россии" в брянскую область. Его заочно признали виновным в "государственной измене" и "терроризме" и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Контекст

Как сообщалось ранее, командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Тогда сообщалось, что смерть наступила после прилета FPV-дрона.

Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что на самом деле Капустин жив. российские спецслужбы заплатили за его ликвидацию полмиллиона долларов - эти средства усилят украинские спецподразделения.

Напомним

В Главном управлении разведки раскрыли детали спецоперации, во время которой была инсценирована его гибель командира РДК Дениса Капустина.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Брянская область
Главное управление разведки Украины