российское мвд повторно объявило в розыск командира РДК Капустина

российское министерство внутренних дел снова объявило в розыск командира РДК (русский добровольческий корпус - ред.) Дениса Капустина, более известного как White Rex. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Капустин впервые появился в базах розыска российского мвд еще в 2023 году, после рейдов РДК и Легиона "Свобода россии" в брянскую область. Его заочно признали виновным в "государственной измене" и "терроризме" и приговорили к пожизненному лишению свободы.

Как сообщалось ранее, командир РДК Денис WhiteRex Капустин погиб ночью 27 декабря на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания. Тогда сообщалось, что смерть наступила после прилета FPV-дрона.

Позже в ГУР Минобороны Украины сообщили, что на самом деле Капустин жив. российские спецслужбы заплатили за его ликвидацию полмиллиона долларов - эти средства усилят украинские спецподразделения.

В Главном управлении разведки раскрыли детали спецоперации, во время которой была инсценирована его гибель командира РДК Дениса Капустина.