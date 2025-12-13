Перебої зі світлом, більшість Одеси без тепла та води: показали наслідки однієї з наймасованіших атак рф на Одещину
Внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу знеструмлені об'єкти енергетичної інфраструктури, у більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання. Зафіксовано двох постраждалих, інформація уточнюється.
Одеська область пережила одну з наймасованіших повітряних атак рф, у більшій частині Одеси немає тепла та води, перебої з електропостачанням - у частині області, є постраждалі, повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і голова Одеської МВА Сергій Лисак у суботу у Telegram, пише УНН.
Внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу, знеструмлені обʼєкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання. Попередньо, є двоє постраждалих
З його слів, інформація уточнюється.
Він додав, що цілодобово працюють пункти незламності, також підзарядити гаджети можна у магазинах торгових мереж Таврія-В, Обжора, Точка, Копійка, Сільпо.
"Міські лікарні переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живлення. Забезпечено запас води та палива. Бюветні комплекси працюють від генераторів. Організований підвіз технічної води в райони", - повідомив Лисак.
Усі відповідні служби, з його слів, "працюють, аби якомога швидше стабілізувати ситуацію".
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вказав, що "Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога".
"Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури. Внаслідок ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням", - написав Кіпер.
За попередніми даними, підтвердив він, двоє людей постраждали. Інформація про загиблих не надходила.
ДСНС же повідомила, що "за попередньою інформацією, постраждали 4 людини".
