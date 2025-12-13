Перебої зі світлом, більшість Одеси без тепла та води: показали наслідки однієї з наймасованіших атак рф на Одещину

$42.270.00
