армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа

Ввечері п'ятниці, 12 грудня російська армія знову атакувала Одеський регіон. Попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовані пошкодження об’єкта інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Ввечері ворог знову атакував Одеський регіон. Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання - йдеться у повідомленні.

За словами очільника Одеської ОВА, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила

"Це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону", - додав Кіпер.

Нагадаємо

12 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ. Президент Зеленський наголосив, що це доводить небажання росіян до дипломатії та їхню мету знищити нормальне життя в Україні.

Також повідомлялося, що в Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії, пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає.

МЗС Туреччини відреагувало на пошкодження судна турецької компанії в порту Чорноморська, наголосивши на важливості припинення війни. Екіпаж судна евакуйовано, громадяни Туреччини не постраждали.

Ердоган закликав до обмеженого перемир'я між Україною та рф для енергетики та портів