$42.270.01
49.520.30
ukenru
21:33 • 588 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF
18:15 • 8516 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 13907 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 18806 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 26008 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 30511 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 39919 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 30874 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23694 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23880 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Ввечері 12 грудня російська армія атакувала Одеський регіон, пошкодивши об'єкт портової інфраструктури, що спричинило пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, інформації про загиблих та постраждалих немає.

армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа

Ввечері п'ятниці, 12 грудня російська армія знову атакувала Одеський регіон. Попри активну роботу протиповітряної оборони, зафіксовані пошкодження об’єкта інфраструктури, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, передає УНН.

Ввечері ворог знову атакував Одеський регіон. Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єкта портової інфраструктури, внаслідок чого сталося займання 

- йдеться у повідомленні.

За словами очільника Одеської ОВА, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Інформація про загиблих та постраждалих не надходила

"Це вже друга атака по цьому об’єкту за сьогодні, що вкотре підкреслює умисний характер ворожих ударів по цивільній інфраструктурі регіону", - додав Кіпер.

Нагадаємо

12 грудня, російська армія завдала ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ. Президент Зеленський наголосив, що це доводить небажання росіян до дипломатії та їхню мету знищити нормальне життя в Україні.

Також повідомлялося, що в Одеському порту поранення дістав працівник приватної компанії, пошкоджений контейнерний перевантажувач. У Чорноморському порту пошкоджено пором під прапором Туреччини, попередньо постраждалих немає. 

МЗС Туреччини відреагувало на пошкодження судна турецької компанії в порту Чорноморська, наголосивши на важливості припинення війни. Екіпаж судна евакуйовано, громадяни Туреччини не постраждали.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Олег Кіпер
Одеська область
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна