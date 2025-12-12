Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували

$42.270.01
18:15 • 3048 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 7412 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 13826 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 20213 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 24468 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 35461 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 28552 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23125 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23263 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24169 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 20542 перегляди
російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки12 грудня, 11:11 • 9326 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті12 грудня, 11:30 • 16250 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12 грудня, 12:07 • 22411 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19585 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 3910 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози

Ексклюзив

12 грудня, 13:07 • 24468 перегляди
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 24468 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19652 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 35461 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 72464 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Одеса
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 19658 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 20595 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 50032 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 43881 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 48676 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Ту-95

Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували

Київ • УНН

 • 84 перегляди

МЗС Туреччини відреагувало на пошкодження судна турецької компанії в порту Чорноморська, наголосивши на важливості припинення війни. Екіпаж судна евакуйовано, громадяни Туреччини не постраждали.

Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували

У Міністерстві закордонних справ Туреччини відреагували на російський удар по судну, що належить турецькій компанії, наголосивши на важливості негайного припинення війни між росією та Україною. Про це йдеться на сайті МЗС Туреччини, передає УНН.

Пошкодження, завдані судну під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, в результаті сьогоднішнього нападу на український порт Чорноморськ, свідчать про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо морської безпеки та свободи судноплавства, оскільки війна, що триває в нашому регіоні, поширюється на Чорне море 

- заявили в МЗС.

У відомстві додали, що згідно з попередніми повідомленнями, екіпаж судна евакуювалися, і жоден громадянин Туреччини внаслідок нападу не постраждав.

Наше Генеральне консульство в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку нашим громадянам. З цієї нагоди ми ще раз наголошуємо на важливості негайного припинення війни між росією та Україною, а також нагадуємо про необхідність укладення домовленості щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та призупинення сторонами атак, спрямованих на енергетичну та портову інфраструктуру, з метою запобігання ескалації 

- додали в МЗС.

Нагадаємо

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Чорне море
Туреччина
Україна
Одеса