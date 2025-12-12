Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували

У Міністерстві закордонних справ Туреччини відреагували на російський удар по судну, що належить турецькій компанії, наголосивши на важливості негайного припинення війни між росією та Україною. Про це йдеться на сайті МЗС Туреччини, передає УНН.

Пошкодження, завдані судну під іноземним прапором, що належить турецькій компанії, в результаті сьогоднішнього нападу на український порт Чорноморськ, свідчать про обґрунтованість наших раніше висловлених занепокоєнь щодо морської безпеки та свободи судноплавства, оскільки війна, що триває в нашому регіоні, поширюється на Чорне море

У відомстві додали, що згідно з попередніми повідомленнями, екіпаж судна евакуювалися, і жоден громадянин Туреччини внаслідок нападу не постраждав.

Наше Генеральне консульство в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку нашим громадянам. З цієї нагоди ми ще раз наголошуємо на важливості негайного припинення війни між росією та Україною, а також нагадуємо про необхідність укладення домовленості щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та призупинення сторонами атак, спрямованих на енергетичну та портову інфраструктуру, з метою запобігання ескалації