Удар по гражданскому судну в Черноморске: в МИД Турции отреагировали

В Министерстве иностранных дел Турции отреагировали на российский удар по судну, принадлежащему турецкой компании, подчеркнув важность немедленного прекращения войны между россией и Украиной. Об этом говорится на сайте МИД Турции, передает УНН.

Повреждения, нанесенные судну под иностранным флагом, принадлежащему турецкой компании, в результате сегодняшнего нападения на украинский порт Черноморск, свидетельствуют об обоснованности наших ранее высказанных опасений относительно морской безопасности и свободы судоходства, поскольку продолжающаяся в нашем регионе война распространяется на Черное море

В ведомстве добавили, что согласно предварительным сообщениям, экипаж судна эвакуировался, и ни один гражданин Турции в результате нападения не пострадал.

Наше Генеральное консульство в Одессе внимательно следит за развитием событий и оказывает необходимую поддержку нашим гражданам. По этому случаю мы еще раз подчеркиваем важность немедленного прекращения войны между Россией и Украиной, а также напоминаем о необходимости заключения договоренности по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и приостановления сторонами атак, направленных на энергетическую и портовую инфраструктуру, с целью предотвращения эскалации