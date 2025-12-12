У результаті удару рф у Чорноморську палає цивільне судно: Зеленський показав наслідки атаки

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 7872 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 14279 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 17578 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 29555 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 24796 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 21810 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22012 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23595 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29070 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 41186 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
91%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01 • 20683 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 16029 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 13069 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 19157 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 13034 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 17578 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 13280 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 29555 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 69491 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 72486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олена Шуляк
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеса
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 13310 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 16213 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 46271 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 42457 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 47272 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

У результаті удару рф у Чорноморську палає цивільне судно: Зеленський показав наслідки атаки

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Російська армія завдала ракетного удару по Одещині, пошкодивши цивільне судно в порту Чорноморськ. Президент Зеленський наголосив, що це доводить небажання росіян до дипломатії та їхню мету знищити нормальне життя в Україні.

У результаті удару рф у Чорноморську палає цивільне судно: Зеленський показав наслідки атаки

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і оприлюднив фото палаючого судна, передає УНН.

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині, минулої ночі була й російська атака на енергетику Одеси. Свого часу ми говорили про ситуацію в цьому місті, про людей Одеси з Президентом Трампом. Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні 

- повідомив Зеленський.

За словами Глави держави, важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти02.12.25, 17:41 • 9833 перегляди

Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення. Зараз в Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя. Так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах нашої Донеччини. І треба, щоб у Москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії. Дякую всім, хто з Україною! Дякую кожному, хто продовжує тиснути на росію заради досягнення справжнього миру 

- резюмував Глава держави.

В Одесі лунають вибухи на тлі балістичної загрози12.12.25, 16:04 • 1508 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Одеська область
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Одеса
Херсон
Суми
Харків