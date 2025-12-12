У результаті удару рф у Чорноморську палає цивільне судно: Зеленський показав наслідки атаки

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і оприлюднив фото палаючого судна, передає УНН.

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині, минулої ночі була й російська атака на енергетику Одеси. Свого часу ми говорили про ситуацію в цьому місті, про людей Одеси з Президентом Трампом. Сьогоднішній російський удар, як і багато інших подібних ударів, не мав і не міг мати жодного воєнного сенсу. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ. Це ще раз доводить, що росіяни не тільки не сприймають достатньо серйозно шанс на дипломатію, який є зараз, але й продовжують війну саме на знищення нормального життя в Україні

За словами Глави держави, важливо, щоб у таких умовах у світу залишались правильні орієнтири: хто затягує цю війну і хто намагається її закінчити миром, хто використовує балістику проти цивільного життя і хто завдає ударів саме по таких цілях, які впливають на російську машину війни.

путін пригрозив, що рф розширить атаки на українські порти

Я дякую всім у світі, хто старається поширювати реальну інформацію і хто не дозволяє російській пропаганді впливати на політичні рішення. Зараз в Одесі та Чорноморську робиться все для захисту життя. Так само, як у Харкові, Сумах, Херсоні, Запоріжжі та містах нашої Донеччини. І треба, щоб у Москві перестало домінувати бажання воювати, а це залежить виключно від того, як світ реагує на російські дії. Дякую всім, хто з Україною! Дякую кожному, хто продовжує тиснути на росію заради досягнення справжнього миру