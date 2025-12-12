В результате удара рф в Черноморске горит гражданское судно: Зеленский показал последствия атаки

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и обнародовал фото горящего судна, передает УНН.

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области, прошлой ночью была и российская атака на энергетику Одессы. В свое время мы говорили о ситуации в этом городе, о людях Одессы с Президентом Трампом. Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине

По словам Главы государства, важно, чтобы в таких условиях у мира оставались правильные ориентиры: кто затягивает эту войну и кто пытается ее закончить миром, кто использует баллистику против гражданской жизни и кто наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны.

Я благодарю всех в мире, кто старается распространять реальную информацию и кто не позволяет российской пропаганде влиять на политические решения. Сейчас в Одессе и Черноморске делается все для защиты жизни. Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донецкой области. И надо, чтобы в Москве перестало доминировать желание воевать, а это зависит исключительно от того, как мир реагирует на российские действия. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо каждому, кто продолжает давить на Россию ради достижения настоящего мира