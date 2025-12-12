$42.270.01
13:33
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В результате удара рф в Черноморске горит гражданское судно: Зеленский показал последствия атаки

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, повредив гражданское судно в порту Черноморск. Президент Зеленский подчеркнул, что это доказывает нежелание россиян к дипломатии и их цель уничтожить нормальную жизнь в Украине.

В результате удара рф в Черноморске горит гражданское судно: Зеленский показал последствия атаки

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и обнародовал фото горящего судна, передает УНН.

Сегодня российская армия нанесла ракетный удар по нашей Одесской области, прошлой ночью была и российская атака на энергетику Одессы. В свое время мы говорили о ситуации в этом городе, о людях Одессы с Президентом Трампом. Сегодняшний российский удар, как и многие другие подобные удары, не имел и не мог иметь никакого военного смысла. Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на дипломатию, который есть сейчас, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине 

- сообщил Зеленский.

По словам Главы государства, важно, чтобы в таких условиях у мира оставались правильные ориентиры: кто затягивает эту войну и кто пытается ее закончить миром, кто использует баллистику против гражданской жизни и кто наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны.

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты02.12.25, 17:41 • 9833 просмотра

Я благодарю всех в мире, кто старается распространять реальную информацию и кто не позволяет российской пропаганде влиять на политические решения. Сейчас в Одессе и Черноморске делается все для защиты жизни. Так же, как в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах нашей Донецкой области. И надо, чтобы в Москве перестало доминировать желание воевать, а это зависит исключительно от того, как мир реагирует на российские действия. Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо каждому, кто продолжает давить на Россию ради достижения настоящего мира 

- резюмировал Глава государства.

В Одессе раздаются взрывы на фоне баллистической угрозы12.12.25, 16:04 • 1506 просмотров

Антонина Туманова

Донецкая область
Одесская область
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье
Одесса
Херсон
Сумы
Харьков