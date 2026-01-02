$42.350.03
1 января, 13:04 • 35616 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 53533 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 44185 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 42299 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 148162 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 145686 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 51914 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 43836 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37383 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30192 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эстония может потерять право проведения Чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Беларуси

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

Чемпионат Европы по фехтованию в Таллинне в 2026 году под угрозой срыва, поскольку Эстония отказывается гарантировать участие спортсменов из РФ и Беларуси. Международная федерация фехтования требует письменного подтверждения допуска всех спортсменов, но эстонские власти не выдают визы гражданам этих стран.

Эстония может потерять право проведения Чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Беларуси

Чемпионат Европы по фехтованию среди взрослых, который должен был состояться в столице Эстонии Таллинне в 2026 году, оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Err.ee, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Международная федерация фехтования требует от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире и пересечь границу независимо от гражданства и воинского звания. Однако эстонские власти отказываются подписывать такой документ.

По словам вице-канцлера Министерства культуры по вопросам спорта Эстонии Райдо Митта, страна не может подтвердить, что все желающие участвовать в Чемпионате Европы смогут пересечь границу. Он добавил, что позиция правительства однозначна: спортсменам из РФ и Беларуси визы не выдаются, действует нулевая толерантность и исключений не будет.

После недавнего визита делегации Европейской конфедерации фехтования в Министерство культуры стало понятно: без выполнения этого требования турнир может быть перенесен в другую страну. По словам генсека Союза фехтования Эстонии Айвара Паалберга, организации дали понять, что у Эстонии могут забрать право проведения Чемпионата Европы. Официального решения пока нет, но в Союзе фехтования Эстонии исходят из того, что турнир в Таллинне в следующем году не состоится, добавил Паалберг

- пишет издание.

Указывается, что Таллин был выбран местом проведения Чемпионата Европы осенью прошлого года на конгрессе Европейской конфедерации фехтования в Будапеште. За кандидатуру столицы Эстонии, которая выиграла конкуренцию у Еревана, проголосовали 24 из 42 стран-участниц.

Напомним

14 российским спортсменам запретили въезд на территорию Латвии на неопределенный срок.

Вадим Хлюдзинский

