Эстония может потерять право проведения Чемпионата Европы по фехтованию из-за отказа допустить спортсменов из РФ и Беларуси

Чемпионат Европы по фехтованию среди взрослых, который должен был состояться в столице Эстонии Таллинне в 2026 году, оказался под угрозой срыва. Об этом сообщает Err.ee, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Международная федерация фехтования требует от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире и пересечь границу независимо от гражданства и воинского звания. Однако эстонские власти отказываются подписывать такой документ.

По словам вице-канцлера Министерства культуры по вопросам спорта Эстонии Райдо Митта, страна не может подтвердить, что все желающие участвовать в Чемпионате Европы смогут пересечь границу. Он добавил, что позиция правительства однозначна: спортсменам из РФ и Беларуси визы не выдаются, действует нулевая толерантность и исключений не будет.

После недавнего визита делегации Европейской конфедерации фехтования в Министерство культуры стало понятно: без выполнения этого требования турнир может быть перенесен в другую страну. По словам генсека Союза фехтования Эстонии Айвара Паалберга, организации дали понять, что у Эстонии могут забрать право проведения Чемпионата Европы. Официального решения пока нет, но в Союзе фехтования Эстонии исходят из того, что турнир в Таллинне в следующем году не состоится, добавил Паалберг - пишет издание.

Указывается, что Таллин был выбран местом проведения Чемпионата Европы осенью прошлого года на конгрессе Европейской конфедерации фехтования в Будапеште. За кандидатуру столицы Эстонии, которая выиграла конкуренцию у Еревана, проголосовали 24 из 42 стран-участниц.

Напомним

