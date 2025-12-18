Рада призвала Международный паралимпийский комитет запретить спортсменам рф и беларуси участвовать в соревнованиях
Киев • УНН
Верховная Рада Украины обратилась к главам государств, парламентов и правительств демократических стран мира, а также Международного паралимпийского комитета. Это обращение касается запрета участия спортсменов рф и беларуси в международных спортивных соревнованиях.
Верховная Рада ... приняла в целом проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к главам государств, парламентов и правительств демократических стран мира, Международному паралимпийскому комитету относительно запрета участия спортсменов российской федерации и республики беларусь в международных спортивных соревнованиях (регистр. №14204)
В обращении Рада призывает:
- пересмотреть решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета от 27 сентября 2025 года;
- возобновить полный запрет участия российских и белорусских спортсменов во всех международных спортивных соревнованиях, включая Паралимпийские игры;
- защитить принципы гуманизма, справедливости, прав человека и недопустимости войны как средства межгосударственных отношений, на которых основывается международное паралимпийское движение;
- принять решение об ограничении въезда спортсменов и спортивных делегаций государств-агрессоров на территорию демократических стран до полного прекращения агрессии российской федерации и восстановления территориальной целостности Украины.
