Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 79446 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 58889 перегляди
Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити спортсменам рф та білорусі брати участь у змаганнях

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Верховна Рада України звернулася до глав держав, парламентів та урядів демократичних країн світу, а також Міжнародного паралімпійського комітету. Це звернення стосується заборони участі спортсменів рф та білорусі у міжнародних спортивних змаганнях.

Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити спортсменам рф та білорусі брати участь у змаганнях

Рада ухвалила звернутись до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу, Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів російської федерації та республіки білорусь у міжнародних спортивних змаганнях, передає УНН

Верховна Рада ... прийняла в цілому проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу, Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів російської федерації та республіки білорусь у міжнародних спортивних змаганнях (реєстр. №14204) 

- йдеться на сайті ВР.

У зверненні Рада закликає:

- переглянути рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету від 27 вересня 2025 року; 

- відновити повну заборону участі російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних спортивних змаганнях, включно з Паралімпійськими іграми;

- захистити принципи гуманізму, справедливості, прав людини та неприпустимості війни як засобу міждержавних відносин, на яких ґрунтується міжнародний паралімпійський рух;

- ухвалити рішення про обмеження в’їзду спортсменів та спортивних делегацій держав-агресорів на територію демократичних країн до повного припинення агресії російської федерації та відновлення територіальної цілісності України.

Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів рф та білорусі08.10.24, 15:35 • 12442 перегляди

Антоніна Туманова

СпортПолітика
Санкції
Війна в Україні
Білорусь
Верховна Рада України
Україна