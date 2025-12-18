Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити спортсменам рф та білорусі брати участь у змаганнях
Київ • УНН
Верховна Рада України звернулася до глав держав, парламентів та урядів демократичних країн світу, а також Міжнародного паралімпійського комітету. Це звернення стосується заборони участі спортсменів рф та білорусі у міжнародних спортивних змаганнях.
Верховна Рада ... прийняла в цілому проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу, Міжнародного паралімпійського комітету щодо заборони участі спортсменів російської федерації та республіки білорусь у міжнародних спортивних змаганнях (реєстр. №14204)
У зверненні Рада закликає:
- переглянути рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету від 27 вересня 2025 року;
- відновити повну заборону участі російських та білоруських спортсменів у всіх міжнародних спортивних змаганнях, включно з Паралімпійськими іграми;
- захистити принципи гуманізму, справедливості, прав людини та неприпустимості війни як засобу міждержавних відносин, на яких ґрунтується міжнародний паралімпійський рух;
- ухвалити рішення про обмеження в’їзду спортсменів та спортивних делегацій держав-агресорів на територію демократичних країн до повного припинення агресії російської федерації та відновлення територіальної цілісності України.
