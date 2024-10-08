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Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів рф та білорусі

Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів рф та білорусі

Київ • УНН

 • 12377 перегляди

Україна звернулася до організаторів Всесвітніх ігор 2025 з проханням зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів. Це пов'язано з триваючою агресією РФ та руйнуванням спортивної інфраструктури України.

Україна закликає організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів росії та білорусі, повідомило у вівторок Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.

Деталі

"Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Українська сторона висловила вдячність за підтримку і закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай)", - ідеться у повідомленні.

У листі наголошується, що агресія, розв’язана росією та підтримана білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. "Впродовж повномасштабного вторгнення росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти росії та білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - зазначається у повідомленні.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

"Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом", - ідеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.

Міжнародна федерація боротьби послабила санкції проти білоруських і російських спортсменів26.09.24, 17:00 • 15678 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СпортПолітика
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