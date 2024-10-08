Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів рф та білорусі
Київ • УНН
Україна звернулася до організаторів Всесвітніх ігор 2025 з проханням зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів. Це пов'язано з триваючою агресією РФ та руйнуванням спортивної інфраструктури України.
Україна закликає організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти спортсменів росії та білорусі, повідомило у вівторок Міністерство молоді та спорту України, пише УНН.
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"Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Українська сторона висловила вдячність за підтримку і закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай)", - ідеться у повідомленні.
У листі наголошується, що агресія, розв’язана росією та підтримана білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. "Впродовж повномасштабного вторгнення росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти росії та білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - зазначається у повідомленні.
Представники України нагадали про позицію Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.
"Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом", - ідеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.
Міжнародна федерація боротьби послабила санкції проти білоруських і російських спортсменів26.09.24, 17:00 • 15678 переглядiв