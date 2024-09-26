Міжнародна федерація боротьби послабила санкції проти білоруських і російських спортсменів
Київ • УНН
Об'єднаний світ боротьби оновив правила участі спортсменів з РФ та Білорусі у змаганнях. Тепер їх допускатимуть без прямих доказів підтримки війни, але лише як нейтральних атлетів без національної символіки.
У середу, 25 вересня, об'єднаний світ боротьби (UWW) змінив критерії допуску спортсменів з рф та білорусі. Попри незначні послаблення їх досі не дозволено виступати під прапором своєї країни. Про це пише УНН з посиланням на заяву UWW.
Деталі
UWW вирішила оновити критерії участі у змаганнях для борців та допоміжного персоналу з рф та білорусі
Відтепер підставою для недопуску спортсменів до змагань вважатимуть лише докази прямої участі у війні проти України або публічні заяви (у письмовій чи усній формі - ред.) на підтримку війни з боку борців або допоміжного персоналу.
У рф є "лобі" в міжнародному спорті, деякі російські спортсмени набувають ліцензії, як нейтральні - Бідний11.02.24, 14:36 • 66597 переглядiв
Таким чином атлети з росії та білорусі, які входять до лав Збройних Сил РФ, Росгвардії та інших силових структур, але не висловились на підтримку війни в Україні матимуть змогу брати участь у міжнародних турнірах.
UWW також перегляне всі випадки відсторонення спортсменів та прийме рішення щодо їх допуску до майбутніх змагань відповідно до нових критеріїв.
Водночас попри послаблення критеріїв допуску, борці з Росії та Білорусі мають змагатися лише як нейтральні атлети. Тобто заборона на використання гімну та державної символіки залишається в силі.
Нагадаємо
Цьогоріч Міжнародна федерація гімнастики допустила до змагань російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну. З огляду на це Україна звернулася з проханням переглянути рішення щодо цих спортсменів.