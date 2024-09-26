Международная федерация борьбы ослабила санкции против белорусских и российских спортсменов

В среду, 25 сентября, объединенный мир борьбы (UWW) изменил критерии допуска спортсменов из РФ и Беларуси. Несмотря на незначительные послабления им до сих пор не разрешено выступать под флагом своей страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление UWW.

Детали

UWW решила обновить критерии участия в соревнованиях для борцов и вспомогательного персонала из рф и белоруссии - говорится в заявлении UWW.

Отныне основанием для недопуска спортсменов к соревнованиям будут считать только доказательства прямого участия в войне против Украины или публичные заявления (в письменной или устной форме - ред.) в поддержку войны со стороны борцов или вспомогательного персонала.

У рф есть "лобби" в международном спорте, некоторые российские спортсмены приобретают лицензии, как нейтральные - Бедный

Таким образом атлеты из России и Беларуси, которые входят в ряды Вооруженных Сил РФ, Росгвардии и других силовых структур, но не высказались в поддержку войны в Украине смогут участвовать в международных турнирах.

UWW также пересмотрит все случаи отстранения спортсменов и примет решение об их допуске к будущим соревнованиям в соответствии с новыми критериями.

В то же время, несмотря на ослабление критериев допуска, борцы из России и Беларуси должны соревноваться только как нейтральные атлеты. То есть запрет на использование гимна и государственной символики остается в силе.

Напомним,

В этом году Международная федерация гимнастики допустила к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну. В связи с этим Украина обратилась с просьбой пересмотреть решение по этим спортсменам.