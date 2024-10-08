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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина призвала организаторов Всемирных игр-2025 продлить санкции против спортсменов рф и беларуси

Украина призвала организаторов Всемирных игр-2025 продлить санкции против спортсменов рф и беларуси

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 12:35  •  3874 просмотра

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Украина обратилась к организаторам Всемирных игр 2025 с просьбой сохранить запрет на участие российских и белорусских спортсменов. Это связано с продолжающейся агрессией РФ и разрушением спортивной инфраструктуры Украины.

Украина призывает организаторов Всемирных игр-2025 продлить санкции против спортсменов россии и беларуси, сообщило во вторник Министерство молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

"Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство иностранных дел Украины и Спортивный комитет Украины обратились к президенту Международной ассоциации Всемирных игр Хосе Перурени Лопесу с официальным письмом. Украинская сторона выразила благодарность за поддержку и призвала сохранить запрет на участие российских и белорусских спортсменов в ХІІ Всемирных играх 2025 года, которые состоятся в городе Чэнду (Китай)", - говорится в сообщении.

В письме отмечается, что агрессия, развязанная россией и поддержанная беларусью, продолжается, а российские оккупанты продолжают совершать зверства против украинского народа. "В течение полномасштабного вторжения россия уже убила более 500 спортсменов и тренеров и нанесла разрушения более чем 500 объектам спортивной инфраструктуры. С учетом этих фактов, Украина настаивает на продлении санкций против россии и беларуси до прекращения агрессии и восстановления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - отмечается в сообщении.

Представители Украины напомнили о позиции Международной ассоциации Всемирных игр, которая в 2022 году запретила участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Украинская сторона призывает сохранить эти ограничения и на предстоящих соревнованиях в 2025 году.

"Рассчитываем на вашу дальнейшую солидарность с Украиной и нашим спортивным движением", - говорится в совместном письме, подписанном министром молодежи и спорта Матвеем Бедным, министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Спортивного комитета Украины Ильей Шевляком.

Международная федерация борьбы ослабила санкции против белорусских и российских спортсменов26 сентября 2024, 14:00 • 15002 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спортполитика
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