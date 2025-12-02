путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты

россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Пусть те, кто стоит за этим, подумают, стоит ли продолжать такую практику" - подчеркнул путин.

Инцидент с танкером MIDVOLGA-2 в Черном море: Украина опровергает обвинения в причастности

Контекст

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но экипаж не пострадал.

На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам у Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.