путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты
Киев • УНН
российский диктатор владимир путин заявил, что россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты.
Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
"Пусть те, кто стоит за этим, подумают, стоит ли продолжать такую практику" - подчеркнул путин.
Контекст
В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но экипаж не пострадал.
На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.
Напомним
Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам у Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.