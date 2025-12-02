$42.340.08
12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
11:54 • 21597 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
11:33 • 22022 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 16918 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 18591 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
2 декабря, 06:00 • 51937 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 49461 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
1 декабря, 15:35 • 59316 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 50034 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 45734 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты

Киев • УНН

 • 64 просмотра

российский диктатор владимир путин заявил, что россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты.

путин пригрозил, что рф расширит атаки на украинские порты

россия в ответ на атаки на танкеры расширит удары по украинским портам и судам, заходящим в эти порты. Об этом заявил российский диктатор владимир путин, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"Пусть те, кто стоит за этим, подумают, стоит ли продолжать такую практику" - подчеркнул путин.

Инцидент с танкером MIDVOLGA-2 в Черном море: Украина опровергает обвинения в причастности02.12.25, 15:32 • 1466 просмотров

Контекст

В Черном море произошло нападение на танкер MIDVOLGA-2, который шел под флагом рф. Инцидент произошел в 80 милях от турецкого побережья, но экипаж не пострадал.

На борту находились 13 членов экипажа, и сейчас все они в безопасности.

Напомним

Танкер "Мерсин", связанный с россией, подвергся четырем взрывам у Дакара, Сенегал. Это привело к попаданию морской воды в машинное отделение. Данный инцидент стал третьим за несколько дней, к двум предыдущим инцидентам с российскими танкерами может быть причастна СБУ.

Антонина Туманова

Война в Украине
Война в Украине
Владимир Путин
Служба безопасности Украины
Сенегал
Турция
Украина