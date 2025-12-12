В Одессе раздаются взрывы на фоне баллистической угрозы
Киев • УНН
В Одессе прозвучала серия взрывов после предупреждения Воздушных сил об угрозе применения баллистики. Местные Telegram-каналы сообщают о громких звуках в городе.
В Одессе прозвучала серия взрывов на фоне угрозы применения баллистики, передает УНН.
Местные Telegram-каналы сообщают, что в городе очень громко. Прозвучал уже ряд взрывов.
В Воздушных силах ранее сообщали об угрозе применения баллистики и "скоростной цели" на Одессу.
