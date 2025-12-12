Ердоган закликав до обмеженого перемир'я між Україною та рф для енергетики та портів

$42.270.01
49.520.30
ukenru
18:15 • 6944 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 12658 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 17635 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 24651 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 29386 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 39037 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 30284 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23549 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23719 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24395 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
6.3м/с
84%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російська "воєнна економіка" вичерпала ресурс: у розвідці розповіли про ознаки12 грудня, 11:11 • 12274 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті12 грудня, 11:30 • 18719 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12 грудня, 12:07 • 24993 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 25005 перегляди
Дія "зареєструвала" жінці ФОП без її відома, а податкова нараховувала платежі - Мінцифри має надати пояснення 12 грудня, 14:25 • 10378 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals17:56 • 8944 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 29386 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 25105 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 39037 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 74762 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Німеччина
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 25103 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 23562 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 52300 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 44975 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 49749 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Ту-95

Ердоган закликав до обмеженого перемир'я між Україною та рф для енергетики та портів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустив, що обмежене припинення вогню між Україною та рф, спрямоване на енергетичні об'єкти та порти, було б корисним. Цю пропозицію він озвучив під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Туркменістані.

Ердоган закликав до обмеженого перемир'я між Україною та рф для енергетики та портів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустив, що обмежене припинення вогню між Україною та рф, спрямоване на енергетичні об'єкти та порти, було б корисним. На цьому він наголосив під час зустрічі із російським диктатором володимиром путіним у Туркменістані, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в адміністрації президента Туреччини, під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та росією, комплексні мирні зусилля в українсько-російському конфлікті, а також було підтверджено підтримку Туреччиною мирних зусиль. Також були детально розглянуті всі питання, включаючи заморожування російських коштів ЄС.

Окупанти били шахедами та балістикою: в Одеському порту є поранений, у Чорноморському - пошкоджено пором під прапором Туреччини12.12.25, 19:07 • 2280 переглядiв

Президент Ердоган заявив, що зусилля щодо припинення українсько-російського конфлікту шляхом справедливого та тривалого миру є цінними, і що він вважає, що прогрес може бути досягнутий у сферах з практичною вигодою для обох сторін. Він припустив, що обмежене припинення вогню, спрямоване на енергетичні об'єкти та порти, було б корисним 

- йдеться у повідомленні.

Президент Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за переговорними процесами, спрямованими на припинення війни, і що в цих рамках Туреччина може проводити переговори в усіх форматах.

Українське питання та спроби європейців вилучити російські активи: путін поговорив з Ердоганом12.12.25, 15:19 • 2766 переглядiв

Нагадаємо

Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ.

Удар по цивільному судну у Чорноморську: у МЗС Туреччини відреагували12.12.25, 21:20 • 3476 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Путін
Туркменістан
Європейський Союз
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Україна