Ердоган закликав до обмеженого перемир'я між Україною та рф для енергетики та портів
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустив, що обмежене припинення вогню між Україною та рф, спрямоване на енергетичні об'єкти та порти, було б корисним. Цю пропозицію він озвучив під час зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Туркменістані.
Деталі
Як повідомили в адміністрації президента Туреччини, під час зустрічі обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та росією, комплексні мирні зусилля в українсько-російському конфлікті, а також було підтверджено підтримку Туреччиною мирних зусиль. Також були детально розглянуті всі питання, включаючи заморожування російських коштів ЄС.
Президент Ердоган заявив, що зусилля щодо припинення українсько-російського конфлікту шляхом справедливого та тривалого миру є цінними, і що він вважає, що прогрес може бути досягнутий у сферах з практичною вигодою для обох сторін. Він припустив, що обмежене припинення вогню, спрямоване на енергетичні об'єкти та порти, було б корисним
Президент Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за переговорними процесами, спрямованими на припинення війни, і що в цих рамках Туреччина може проводити переговори в усіх форматах.
Нагадаємо
Сьогодні російська армія завдала ракетного удару по нашій Одещині. Було пошкоджене цивільне судно в порту Чорноморськ.
