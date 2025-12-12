$42.270.01
Ексклюзив
13:09 • 418 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 1152 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 14156 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 13919 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 15612 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 16405 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 20192 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 27058 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 39059 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 46734 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Українське питання та спроби європейців вилучити російські активи: путін поговорив з Ердоганом

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Як повідомили у кремлі, путін та Ердоган обмінялися думками щодо українського питання та обговорили спроби європейців вилучити російські активи.

Українське питання та спроби європейців вилучити російські активи: путін поговорив з Ердоганом

Російський диктатор володимир путін в Ашгабаті провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Серед іншого - обговорили "українське питання" та "спроби європейців вилучити російські активи", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

путін та Ердоган обмінялися думками щодо українського питання та обговорили спроби європейців вилучити російські активи 

- повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков.

За його словами, лідери зійшлися в тому, що ці спроби призведуть до "зламу основ та принципів міжнародної фінансової системи".

У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ11.12.25, 23:17 • 7038 переглядiв

Нагадаємо

За інформацією журналіста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Європейський Союз досяг прогресу у питанні репараційного кредиту для України. Водночас узгоджено зміни для збереження заморожених активів рф.

Антоніна Туманова

