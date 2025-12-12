Українське питання та спроби європейців вилучити російські активи: путін поговорив з Ердоганом

Російський диктатор володимир путін в Ашгабаті провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Серед іншого - обговорили "українське питання" та "спроби європейців вилучити російські активи", передає УНН із посиланням на росЗМІ.

путін та Ердоган обмінялися думками щодо українського питання та обговорили спроби європейців вилучити російські активи - повідомив речник російського диктатора дмитро пєсков.

За його словами, лідери зійшлися в тому, що ці спроби призведуть до "зламу основ та принципів міжнародної фінансової системи".

У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ

Нагадаємо

За інформацією журналіста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Європейський Союз досяг прогресу у питанні репараційного кредиту для України. Водночас узгоджено зміни для збереження заморожених активів рф.