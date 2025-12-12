Украинский вопрос и попытки европейцев изъять российские активы: путин поговорил с Эрдоганом
Киев • УНН
Как сообщили в кремле, путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу и обсудили попытки европейцев изъять российские активы.
российский диктатор владимир путин в Ашхабаде провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Среди прочего - обсудили "украинский вопрос" и "попытки европейцев изъять российские активы", передает УНН со ссылкой на росСМИ.
путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу и обсудили попытки европейцев изъять российские активы
По его словам, лидеры сошлись в том, что эти попытки приведут к "слому основ и принципов международной финансовой системы".
Напомним
По информации журналиста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Европейский Союз достиг прогресса в вопросе репарационного кредита для Украины. В то же время согласованы изменения для сохранения замороженных активов рф.