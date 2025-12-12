Украинский вопрос и попытки европейцев изъять российские активы: путин поговорил с Эрдоганом

$42.270.01
Эксклюзив
13:09 • 1768 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 4124 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 16583 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 15575 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 17020 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 17502 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 21036 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 27463 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 39384 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 46847 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Популярные новости
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 25741 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 26872 просмотра
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 13839 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 9098 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 12161 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 4208 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 1466 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 16640 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 63071 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 66461 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 1446 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 9514 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 41434 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 40033 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 44949 просмотра
Украинский вопрос и попытки европейцев изъять российские активы: путин поговорил с Эрдоганом

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Как сообщили в кремле, путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу и обсудили попытки европейцев изъять российские активы.

Украинский вопрос и попытки европейцев изъять российские активы: путин поговорил с Эрдоганом

российский диктатор владимир путин в Ашхабаде провел переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Среди прочего - обсудили "украинский вопрос" и "попытки европейцев изъять российские активы", передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу и обсудили попытки европейцев изъять российские активы 

- сообщил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков.

По его словам, лидеры сошлись в том, что эти попытки приведут к "слому основ и принципов международной финансовой системы".

В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ11.12.25, 23:17 • 7048 просмотров

Напомним

По информации журналиста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Европейский Союз достиг прогресса в вопросе репарационного кредита для Украины. В то же время согласованы изменения для сохранения замороженных активов рф.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Европейский Союз
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина