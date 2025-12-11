В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ

$42.280.10
49.220.12
ukenru
17:49 • 9622 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 15667 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 17970 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 21461 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 30076 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 18005 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19861 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16551 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16727 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 17053 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.8м/с
92%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11 декабря, 11:42 • 23002 просмотра
Попадание дрона в дом под Львовом: полиция устанавливает причастных и маршрут беспилотника и инициирует изменения в законодательство11 декабря, 12:05 • 3532 просмотра
В ЦИК назвали срок, необходимый для подготовки к демократическим выборам11 декабря, 12:38 • 5368 просмотра
В Вашингтоне обсуждали создание C5 с Китаем и россией в противовес G7 - СМИ11 декабря, 12:39 • 10305 просмотра
Киев под давлением: Украине трудно справиться с «разрушительными мирными планами» Дональда Трампа – The Economist17:23 • 3370 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 30076 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 41980 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 43565 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 54804 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 55818 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Государственная граница Украины
Берлин
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 26285 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 29838 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 35313 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 31134 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 39902 просмотра
Актуальное
Техника
ЧатГПТ
Отопление
The Economist
Социальная сеть

В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Послы стран-членов Европейского Союза проголосовали за начало процедуры долгосрочного замораживания российских активов. Это упрощает процесс удержания замороженных активов и является шагом к потенциальному займу на репарации.

В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ

Послы стран-членов Европейского Союза проголосовали за то, чтобы начать процедуру долгосрочного замораживания российских активов в ЕС. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует УНН.

Подробности

По его словам, дипломаты "только что договорились об изменении правил, которое упрощает процесс удержания замороженных активов в блоке".

Единогласие по продлению замораживания больше не является единственным вариантом. Большой шаг к потенциальному займу на репарации

- написал журналист в соцсети Х.

Издание указывает, что новый механизм, не являясь конфискацией активов, позволит избежать риска необходимости возвращать активы, если какая-либо из стран, например Венгрия, не проголосует за продление заморозки.

Напомним

По информации журналиста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Европейский Союз достиг прогресса в вопросе репарационного кредита для Украины. В то же время согласованы изменения для сохранения замороженных активов РФ.

Премьер Бельгии де Вевер не исключил юридических действий из-за решения ЕС по российским активам в Euroclear11.12.25, 11:28 • 2704 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Европейский Союз
Венгрия