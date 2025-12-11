В ЕС согласовали механизм долгосрочного замораживания российских активов – СМИ
Киев • УНН
Послы стран-членов Европейского Союза проголосовали за начало процедуры долгосрочного замораживания российских активов. Это упрощает процесс удержания замороженных активов и является шагом к потенциальному займу на репарации.
Послы стран-членов Европейского Союза проголосовали за то, чтобы начать процедуру долгосрочного замораживания российских активов в ЕС. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, информирует УНН.
Подробности
По его словам, дипломаты "только что договорились об изменении правил, которое упрощает процесс удержания замороженных активов в блоке".
Единогласие по продлению замораживания больше не является единственным вариантом. Большой шаг к потенциальному займу на репарации
Издание указывает, что новый механизм, не являясь конфискацией активов, позволит избежать риска необходимости возвращать активы, если какая-либо из стран, например Венгрия, не проголосует за продление заморозки.
Напомним
По информации журналиста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Европейский Союз достиг прогресса в вопросе репарационного кредита для Украины. В то же время согласованы изменения для сохранения замороженных активов РФ.
