У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ

Посли країн-членів Європейського Союзу проголосували за те, щоб розпочати процедуру довгострокового заморожування російських активів у ЄС. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує УНН.

Деталі

За його словами, дипломати "щойно домовилися про зміну правил, яка спрощує процес утримання заморожених активів у блоці".

Одностайність щодо продовження заморожування більше не є єдиним варіантом. Великий крок до потенційної позики на репарації - написав журналіст у соцмережі Х.

Видання вказує, що новий механізм, не будучи конфіскацією активів, дозволить уникнути ризику необхідності повертати активи, якщо якась із країн, наприклад Угорщина, не проголосує за продовження заморозки.

Нагадаємо

За інформацією журналіста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Європейський Союз досяг прогресу у питанні репараційного кредиту для України. Водночас узгоджено зміни для збереження заморожених активів рф.

