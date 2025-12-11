$42.280.10
17:49 • 9720 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 15768 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 18041 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 21528 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 30190 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 18040 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19889 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16560 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16732 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 17057 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Посли країн-членів Європейського Союзу проголосували за початок процедури довгострокового заморожування російських активів. Це спрощує процес утримання заморожених активів та є кроком до потенційної позики на репарації.

У ЄС погодили механізм довгострокового заморожування російських активів - ЗМІ

Посли країн-членів Європейського Союзу проголосували за те, щоб розпочати процедуру довгострокового заморожування російських активів у ЄС. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує УНН.

Деталі

За його словами, дипломати "щойно домовилися про зміну правил, яка спрощує процес утримання заморожених активів у блоці".

Одностайність щодо продовження заморожування більше не є єдиним варіантом. Великий крок до потенційної позики на репарації

- написав журналіст у соцмережі Х.

Видання вказує, що новий механізм, не будучи конфіскацією активів, дозволить уникнути ризику необхідності повертати активи, якщо якась із країн, наприклад Угорщина, не проголосує за продовження заморозки.

Нагадаємо

За інформацією журналіста The Wall Street Journal Лоренса Нормана, Європейський Союз досяг прогресу у питанні репараційного кредиту для України. Водночас узгоджено зміни для збереження заморожених активів рф.

Прем'єр Бельгії де Вевер не виключив юридичних дій через рішення ЄС щодо російських активів у Euroclear11.12.25, 11:28 • 2704 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Європейський Союз
Угорщина